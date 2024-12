Mercato concurrents OM : La grosse priorité du LOSC cet hiver

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le LOSC, qui affrontera l’OM au Vélodrome en 16es de finale de la Coupe de France, a plusieurs gros dossiers mercato sur le feu…

D’après le consultant RMC, Elton Mokolo, le LOSC doit avoir une priorité pour le mercato hivernal. En effet, selon lui, il faut absolument que les Dogues réussissent à prolonger Jonathan David afin d’éviter qu’il ne quitte le club libre en juin prochain et ne rapporte rien financièrement aux Lillois.

🎙️ « La priorité de Lille doit être de prolonger Jonathan David. » Pour @EltoMok, la prolongation de Jonathan David serait un vrai choix fort de la part de la direction lilloise. pic.twitter.com/jIsjkYlvCO — After Foot RMC (@AfterRMC) December 26, 2024

Départ libre pour Jonathan David et Angel Gomes en juin ?

Le LOSC aborde le mercato hivernal avec des changements limités, malgré une belle fin d’année, avec une quatrième place en Ligue 1, une qualification possible pour les huitièmes de Ligue des champions, et un billet pour les 16es de Coupe de France. Si aucun grand bouleversement n’est attendu, selon RMC Rafael Fernandes et Akim Zedadka, qui n’ont pas joué en Ligue 1 cette saison, devraient quitter le club, tout comme d’autres joueurs à faible temps de jeu, si des offres satisfaisantes se présentent.

🔴⚪ Les grandes manœuvres ne seront pas de mises mais le LOSC pourrait procéder à quelques changements marginaux durant le mercato d’hiver. Un joueur offensif est notamment pisté tandis qu’Olivier Létang, tente encore de faire prolonger Jonathan David.https://t.co/IMypGGrh7K — RMC Sport (@RMCsport) December 23, 2024

De plus, RMC précise que le président Olivier Létang cherche à prolonger le contrat de Jonathan David, bien que l’attaquant canadien, qui marque régulièrement (11 buts en championnat et premier au classement), soit en fin de contrat en juin et qu’il semble peu probable qu’il reste au-delà. Si David et Angel Gomes, également en fin de contrat et actuellement blessé au mollet, venaient à partir gratuitement, cela représenterait une perte de 60 millions d’euros pour le club.

Le but de Jonathan David, comme vous ne l’avez jamais vu 🎶⚽️#LOSCPSG pic.twitter.com/XE3OibxdlV — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) December 17, 2023



Parallèlement, le LOSC cherche un joueur offensif de référence et des négociations ont déjà été entamées, bien que le nom du joueur reste encore secret. En revanche, Lucas Chevalier, l’un des meilleurs éléments du club cette saison et récemment convoqué en équipe de France, est courtisé, mais Lille ne compte pas le laisser partir cet hiver. Enfin, Nabil Bentaleb, qui a souffert d’un arrêt cardiaque en juin, espère un retour à la compétition, mais une décision médicale sera prise à la mi-janvier pour savoir s’il peut reprendre la compétition.