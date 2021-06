Mercato Concurrents OM : La lutte PSG – Barça pour Depay toucherait à sa fin !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Paris, Monaco…). Tandis que son contrat à l’OL expire ce mois-ci, Memphis Depay aurait possiblement trouvé son bonheur à l’étranger selon le media RAC1…

À peine la signature de Georginio Wijnaldum bouclée que la bagarre entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone repart de plus belle. Et cette lutte s’organise autour d’un autre néerlandais : Memphis Depay. Libre de tout contrat, l’ancien attaquant de l’OL hésiterait entre les deux destinations. Toutefois selon le media catalan RAC1, les dirigeants du Barça auraient mis les bouchées doubles pour convaincre Depay de rallier la Catalogne.

revalorisation salariale proposée par le barça ?

En effet selon les informations de RAC1, la direction du FC Barcelone a retenu ses erreurs du dossier Wijnaldum. Les Catalans auraient réévalué la proposition de contrat pour le néerlandais. Ainsi, ce ne sont plus trois mais deux ans qui seraient proposées, assorti d’une année d’option. De plus le salaire soumis à Depay aurait été augmenté par l’insertion de nouveaux bonus. De quoi rendre confiants les dirigeants barcelonais au sujet d’une éventuelle venue de Memphis en Catalogne…