Mercato concurrents OM : La réponse fracassante de Galtier sur un possible départ !

AS Monaco, LOSC, Lyon, PSG… Football Club de Marseille vous propose les infos autour de l’actualité des concurrents de l’OM. À la veille du choc entre les Dogues et les Parisiens, Christophe Galtier s’est expliqué hier sur les rumeurs l’envoyant la saison prochaine à Lyon…

Jeudi dernier, Le Parisien nous apprenait que Christophe Galtier serait dans le viseur de Jean-Michel Aulas en cas de non-prolongation de Rudi Garcia sur le banc lyonnais. Une information que le coach lillois a tenu à démentir hier en conférence de presse.

🗣 Le coach lillois répond sans ambiguïté aux rumeurs persistantes l’envoyant à l’OL https://t.co/bql8Xq02up — RMC Sport (@RMCsport) April 2, 2021

Je veux confirmer qu’il n’y a eu aucun échange avec MM. Aulas et Juninho – galtier

« Quant à tout ce qui est dit, je vais reprendre précisément la déclaration de Mr Aulas. Je n’ai pas parlé avec Monsieur Aulas, Monsieur Aulas n’a pas parlé avec moi. Je n’ai pas parlé avec Monsieur Juninho, Monsieur Juninho n’a parlé ni avec moi, ni avec mon environnement. Mes rapports avec M. Aulas sont très amicaux. Mais c’est sûrement mal connaître M. Aulas et mal me connaitre que de faire croire aux gens qu’on peut échanger dans cette période sur l’avenir des uns et des autres. Ma priorité ira au Losc dans les discussions que je vais avoir et qui vont arriver rapidement. Je veux confirmer qu’il n’y a eu aucun échange avec M. Aulas et M. Juninho, ni avec mon environnement et moi-même. Aucun, aucun, aucun » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (02/04/2021)