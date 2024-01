Mercato concurrents OM : La tendance selon Fabrizio Romano pour l’énorme coup tenté par Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, OGC Nice, LOSC, Rennes…). Comme annoncé par Textor le mercato lyonnais est très actif et l’actionnaire américain tente un énorme coup…

Non content d’avoir misé gros sur Gift Orban (12M€ + 8 de bonus) et Malick Fofana (17M€), l’OL aimerait réaliser un énorme coup en attaque. En effet, John Textor tente de faire revenir Karim Benzema d’Arabie Saoudite. Mais le dossier est loin de pouvoir se concrétiser selon les information de Fabrizio Romano. « En savoir plus sur Benzema. Textor, le propriétaire de l’OL, cherche un moyen depuis décembre comme révélé hier – mais le forfait est encore trop cher. La seule façon de retourner en Europe est une énorme réduction de salaire. Le SPL insiste pour garder Karim en Arabie Saoudite. » Le journaliste explique que l’attaquant s’entraine seul et ne serait pas motivé à rester dans le club, mais vu ses émolument il pourrait changer de club tout en restant en Arabie Saoudite…

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2024