Mercato concurrents OM : L’Ajax met la pression à Lyon, Monaco à l’affût pour un espoir d’Arsenal, M’Baye Niang rebondit en Serie A

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce mercredi : L’Ajax met la pression à Lyon, Monaco à l’affût pour un espoir d’Arsenal, M’Baye Niang rebondit en Serie A.

Mercato concurrents OM : l’Ajax met la pression à Lyon pour le remplaçant de Lopes !

Très peu actif sur le marché des transferts depuis son ouverture, Lyon est intéressé par le profil d’André Onana. Cependant, le directeur sportif de l’Ajax a mis un coup de pression aux Lyonnais aujourd’hui.

Après avoir enregistré les arrivées de Damien Da Silva et de Henrique, les Gones se montrent peu actifs depuis l’ouverture du mercato. Dernièrement, Lyon avait manifesté son intérêt pour André Onana. Le club rhodanien se serait même déjà mis d’accord avec le portier camerounais sur un contrat de 5 ans. Mais l’offre lyonnaise ne satisferait pas les dirigeants de l’Ajax. En effet, l’OL propose un montant de 3 millions d’euros avec des bonus et un pourcentage à la revente élevé tandis que le club néerlandais exige une somme de 10 millions d’euros.

OVERMARS MET LA PRESSION À LYON

À travers un entretien accordé à Voetbal International, le directeur sportif de l’Ajax, Marc Overmars a mis la pression à Lyon et à tous les autres clubs intéressés par la situation d’André Onana.

« De nombreux clubs veulent maintenant profiter de la situation. Sa valeur est faible et ils veulent utiliser cela. Je comprends et je pourrais en faire de même dans l’autre sens. Pour certains clubs, c’est aussi l’occasion de signer ce gardien. Car sous contrat pour une durée plus longue et sans sa suspension, il vaudrait 30 M€. Si c’était moi, j’aurais agi rapidement. Vous pouvez attendre six mois. Attendez, alors il pourra signer gratuitement. Mais alors il y aura aussi des clubs très différents qui arriveront et vous aurez beaucoup plus de concurrence. » Marc Overmars – Source : Voetbal International (28/07/2021)

Mercato concurrents OM : l’AS Monaco à l’affût sur un espoir d’Arsenal

Après avoir recruté Alexander Nübel et Ismail Jakobs, l’AS Monaco serait intéressé par le profil de Joe Willock. Prêté à Newcastle la saison dernière, l’Anglais évolue actuellement à Arsenal.

Après avoir démarré son mercato en douceur avec les arrivées d’Alexander Nübel en provenance du Bayern Munich et d’Ismail Jakobs en provenance de Cologne, l’AS Monaco poursuit son mercato estival. À en croire la presse, le club de la Principauté aurait ciblé le profil de Joe Willock. Prêté à Newcastle la saison dernière, le milieu de terrain appartient à Arsenal. Joe Willock est également capable d’évoluer un cran plus haut.

WILLOCK POUR ÉPAULER FOFANA ET TCHOUAMÉNI

À seulement 21 ans, Joe Willock est un joueur avec une marge de progression intéressante. Cette saison, le milieu de terrain a disputé 21 rencontres et a inscrit 8 buts en Premier League. Depuis le début de sa carrière, il a disputé près de 51 rencontres dans l’élite anglaise. Par ailleurs, il a aussi disputé de nombreux matchs européens. Au total, il comptabilise 21 matchs disputés en Ligue Europa. Un profil jugé intéressant par le board monégasque pour épauler Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana. En cas d’accord avec Arsenal, Joe Willock deviendrait la troisième recrue du club de la Principauté lors du mercato.

Joe Willock wanted by Monaco with French giants ready to rival Prem side in transfer battle https://t.co/JqOrT3IDv7 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 28, 2021

Mercato concurrents OM : Un attaquant de Rennes sur le départ ?

De retour à Rennes après la fin de son prêt du côté d’Al-Ahly, Mbaye Niang serait sur le point de repartir du côté de l’Italie où il se serait mis d’accord avec Venise, récemment promu en Série A.

La nouvelle était dans l’air depuis quelques jours. Le club de Venise souhaite relancer l’attaquant rennais, Mbaye Niang. Récemment promu en Serie A après 19 ans d’absence, le club italien s’apprête à réaliser un joli coup. Rennes et Venise s’étaient déjà mis d’accord la semaine dernière sur les modalités du transfert. Il devrait s’agir d’un prêt avec option d’achat. Mais jusqu’à présent, Mbaye Niang n’avait pas donné son accord pour rejoindre le club italien. À en croire Gianluca Di Marzio, l’attaquant sénégalais a donné son aval pour rejoindre Venise.

MBAYE NIANG DE RETOUR EN ITALIE

S’il s’engage à Venise, Mbaye Niang n’en sera pas à son coup d’essai du côté de l’Italie. Arrivé à l’AC Milan à seulement 17 ans, il a aussi connu des passages au Genoa ainsi qu’au Torino. Mbaye Niang s’apprête donc à connaître sa quatrième expérience sur le sol italien. Après avoir disputé seulement 17 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, l’attaquant sénégalais cherchera à se relancer en Italie.