Très peu actif sur le marché des transferts depuis son ouverture, Lyon est intéressé par le profil d’André Onana. Cependant, le directeur sportif de l’Ajax a mis un coup de pression aux Lyonnais aujourd’hui.

Après avoir enregistré les arrivées de Damien Da Silva et de Henrique, les Gones se montrent peu actifs depuis l’ouverture du mercato. Dernièrement, Lyon avait manifesté son intérêt pour André Onana. Le club rhodanien se serait même déjà mis d’accord avec le portier camerounais sur un contrat de 5 ans. Mais l’offre lyonnaise ne satisferait pas les dirigeants de l’Ajax. En effet, l’OL propose un montant de 3 millions d’euros avec des bonus et un pourcentage à la revente élevé tandis que le club néerlandais exige une somme de 10 millions d’euros.

OVERMARS MET LA PRESSION À LYON

À travers un entretien accordé à Voetbal International, le directeur sportif de l’Ajax, Marc Overmars a mis la pression à Lyon et à tous les autres clubs intéressés par la situation d’André Onana.

« De nombreux clubs veulent maintenant profiter de la situation. Sa valeur est faible et ils veulent utiliser cela. Je comprends et je pourrais en faire de même dans l’autre sens. Pour certains clubs, c’est aussi l’occasion de signer ce gardien. Car sous contrat pour une durée plus longue et sans sa suspension, il vaudrait 30 M€. Si c’était moi, j’aurais agi rapidement. Vous pouvez attendre six mois. Attendez, alors il pourra signer gratuitement. Mais alors il y aura aussi des clubs très différents qui arriveront et vous aurez beaucoup plus de concurrence. » Marc Overmars – Source : Voetbal International (28/07/2021)