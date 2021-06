Mercato concurrents OM: L’annonce forte de Daniel Riolo sur le choix de Mbappé

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). S’il est pour l’instant avec l’Equipe de France pour disputer l’Euro, l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain. Nasser al-Khelaïfi a annoncé que son joueur resterait à Paris mais le Français aurait d’autres envies.

C’est l’un des dossiers qui agite le plus l’Europe lors de chaque mercato estival. Depuis quelques années, les plus grandes écuries du football européen scrutent de très près la situation de Kylian Mbappé pour pouvoir tenter de le recruter. En effet, le joueur de Paris Saint-Germain fait partie des plus grandes valeurs marchandes mais Nasser al-Khelaïfi, président du club parisien, a récemment annoncé que son joueur ne quitterait pas le projet. Mbappé voudrait réaliser la suite de sa carrière loin de Paris selon Daniel Riolo.

Mbappé a demandé à partir — Daniel Riolo

A LIRE: MERCATO OM: L’AVENIR DE PAYET FIXÉ ?

Au micro de RMC, pour qui il est consultant, Daniel Riolo a livré une information des plus inattendues. En effet, selon lui, Kylian Mbappé aurait émis la volonté de quitter le Paris Saint-Germain dès cet été! On sait que le Real Madrid est le club dans lequel il a toujours souhaité évoluer mais, si jamais le PSG se décide à le lâcher, pas sûr que les Madrilènes aient les moyens de payer le transfert du jeune français.

« Je sais que Mbappé a demandé à partir. Mais c’est compliqué car il faut trouver un club qui a l’argent pour le payer. Il ne veut pas rester, car il ne croit pas au projet de Leonardo. » Daniel Riolo – Source: RMC Sports (21/06/2021)