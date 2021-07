Après avoir recruté Alexander Nübel et Ismail Jakobs, l’AS Monaco serait intéressé par le profil de Joe Willock. Prêté à Newcastle la saison dernière, l’Anglais évolue actuellement à Arsenal.

Après avoir démarré son mercato en douceur avec les arrivées d’Alexander Nübel en provenance du Bayern Munich et d’Ismail Jakobs en provenance de Cologne, l’AS Monaco poursuit son mercato estival. À en croire la presse, le club de la Principauté aurait ciblé le profil de Joe Willock. Prêté à Newcastle la saison dernière, le milieu de terrain appartient à Arsenal. Joe Willock est également capable d’évoluer un cran plus haut.

À seulement 21 ans, Joe Willock est un joueur avec une marge de progression intéressante. Cette saison, le milieu de terrain a disputé 21 rencontres et a inscrit 8 buts en Premier League. Depuis le début de sa carrière, il a disputé près de 51 rencontres dans l’élite anglaise. Par ailleurs, il a aussi disputé de nombreux matchs européens. Au total, il comptabilise 21 matchs disputés en Ligue Europa. Un profil jugé intéressant par le board monégasque pour épauler Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana. En cas d’accord avec Arsenal, Joe Willock deviendrait la troisième recrue du club de la Principauté lors du mercato.

Joe Willock wanted by Monaco with French giants ready to rival Prem side in transfer battle https://t.co/JqOrT3IDv7

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 28, 2021