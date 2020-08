Mercato concurrents OM : L’AS Monaco lance un grand nettoyage (des bonnes affaires à saisir ?)

Le nouvel entraîneur de Monaco Niko Kovac a dressé une liste de joueurs indésirables. Plus de 10 noms pourraient quitter l’ASM cet été, si de belles offres arrivent !

Doté d’un effectif pléthorique de 61 joueurs sous contrat, Niko Kovac va faire le ménage cet été. L’entraîneur Croate a ainsi dressé une liste de joueurs qui pourront partir. Lors d’une récente conférence de presse, le vice président du club Oleg Petrov a déclaré vouloir commencer la saison avec 50 joueurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Kovac a choisi de trancher dans le vif pour atteindre cet objectif

Fabregas et Jovetic pas retenus, Djibril Sidibé en suspens

Parmi les joueurs figurants sur la « Blacklist »,on retrouve Keita Baldé, Samuel Grandsir, Youssef Aït Bennasser et Adama Traoré. D’autres joueurs en difficulté, comme les défenseurs Jorge et Jemerson ne seront également pas retenus. Autre grosse épine dans le pied des dirigeants monégasques, Cesc Fabregas et Stevan Jovetic. Les 2 anciens joueurs de Premier League disposent de salaires conséquents (plus de 7 millions d’€ annuels pour l’Espagnol) et leur rendement sportif est jugé insuffisant. Le club va donc s’atteler à leur chercher une porte de sortie. Des jeunes comme le latéral Julien Serrano, le milieu Adrien Bongiovanni et l’attaquant Wilson Isidor ont eux aussi été déclarés transférables.

Certains joueurs prêtés l’année dernière (Djibril Sidibé, Antonio Barreca, Pelé, Gil Dias et Jordi Mboula) seront encore observés dans les prochaines semaines. Mais ils pourraient rejoindre cette liste s’ils ne donnent pas satisfaction…