Annoncé depuis quelques jours, l’AS Monaco se sépare d’Henry Onyekuru. Arrivé en Principauté à l’été 2019, l’attaquant nigérian s’engage officiellement du côté de l’Olympiakos jusqu’en 2025.

Son départ semblait inévitable, c’est désormais officiel. Henry Onyekuru quitte Monaco et s’engage avec l’Olympiakos jusqu’en 2025. Arrivé sur le Rocher en provenance d’Everton pour un montant de 13,5 millions d’euros à l’été 2019, l’attaquant nigérian n’a jamais réussi à se faire une place dans l’effectif monégasque. Après avoir côtoyé différents entraîneurs, il n’a comptabilisé que 8 apparitions sous la tunique monégasque. Lors de son passage, il a été prêté à deux reprises en Turquie, du côté de Galatasaray pour essayer de se relancer.

En grande difficulté, Henry Onyekuru a donc souhaité relancer sa carrière du côté de la Grèce. Pour s’attacher ses services, l’Olympiakos a déboursé une somme de 4,5 millions d’euros. Henry Onyekuru a signé un contrat de 4 ans. Double champion en titre du championnat grec, l’attaquant nigérian disputera avec l’Olympiakos les tours préliminaires de la Ligue des champions dans les jours à venir. Au sein du club grec, il rejoindra l’ancien olympien Mathieu Valbuena qui évolue là-bas depuis l’été 2019.

Ο Χένρι Ονιεκούρου στα «ερυθρόλευκα»! / @henryconyekuru in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #HenryOnyekuru #WelcomeOnyekuru #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/OBxgxPMjDm

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) August 2, 2021