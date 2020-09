Mercato concurrents OM : L’AS Monaco vend un flop en Turquie !

L’AS Monaco a annoncé, via un communiqué, avoir trouvé un accord avec Istanbul Basaksehir pour le transfert de Nacer Chadli (31 ans). Le Belge va tenter de se relancer en Turquie, après n’avoir jamais réussi à s’imposer dans le sud de la France.

Nacer Chadli n’est plus un joueur de l’AS Monaco. Le club de la Principauté et Istanbul Basaksehir ont trouvé un accord pour le transfert de l’international belge (59 sélections, 8 buts). Arrivé sur le Rocher en 2018, Chadli n’aura pas convaincu et a été prêté la saison dernière à Anderlecht. Sous le maillot monégasque, le milieu offensif n’aura jamais trouvé le chemin des filets. Le montant du transfert n’a pas été évoqué.

L’AS Monaco annonce avoir trouvé un accord avec Istanbul Başakşehir pour le transfert de l’international Belge Nacer Chadli. Le club lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.https://t.co/wL8fAKsyoT — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 10, 2020

Chadli va tenter de se relancer à Istanbul Basaksehir

En rejoignant le champion en titre turc, le joueur découvrira le cinquième pays de sa carrière professionnelle. Passé par les Pays-Bas (FC Twente) à ses prémices, Nacer Chadli s’est notamment révélé du côté de Tottenham, en Angleterre, où il aura joué trois saisons. Après la France, avec Monaco, et la Belgique, son pays natal, le milieu de terrain jouera en Super Lig en 2020-21. Il aura l’occasion de disputer la C1 avec un ancien lyonnais, tout fraîchement débarqué, Rafael.

