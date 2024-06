Mercato concurrents OM : L’AS Roma veut se payer ce défenseur de l’OL !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’ancien DS de Lens et de Nice, Florent Ghisolfi a été recruté par l’AS Roma. Ce dernier compte bien recruté en Ligue 1 cet été et a déjà Arnaud Kalimuendo du stade Rennais dans son viseur. L’AS Roma aurait un défenseur lyonnais dans son viseur. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, le club italien veut recruter Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche de 31 ans est évalué entre 5 et 6 millions par l’OL. L’international argentin ne dispose plus qu’un an de contrat avec l’OL !

Selon le Parisien, Maxence Caqueret serait une cible du Bayer Leverkusen. Le club qui a remporté la Bundesliga n’a pas encore entamé de négociations, Lyon attendrait un chèque de 20M€ pour laisser partir son milieu de terrain. Quid de son statut alors que les anciens Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Anthony Lopes pourraient quitter le club cet été… Ce dernier a prolongé son contrat jusqu’en 2027 et avait déclaré en avril dernier. «J’ai dépassé les 150 matches lors du premier match de Coupe de France, en 2024. C’est une fierté d’avoir joué autant de matchs avec le club. J’ai envie de continuer à jouer, car c’est ce que je veux, jouer et gagner surtout».

