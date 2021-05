Mercato concurrents OM : Le Barça ne lâche toujours pas la star lyonnaise…

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Memphis Depay, la star de Lyon serait toujours dans le viseur du FC Barcelone.

Souvent cité parmi les pistes du FC Barcelone, Memphis Depay a terminé la saison à Lyon. L’international néerlandais, très proche du coach Ronald Koeman est apprécié par son ancien sélectionneur.

Pourtant ces dernières semaines, c’est le nom de Sergio Kun Aguero qui est l’une des pistes prioritaires offensives du club catalan.

A LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Une nouvelle destination surprise pour Rudi Garcia?

Le journaliste italien Fabrizio Romano affirme de son côté que l’international argentin est prêt à baisser son salaire pour jouer avec son compatriote Lionel Messi. Il ajoute également que ce dossier et celui de Memphis Depay devrait être réglés à la fin de la saison par la direction blaugrana. Pour rappel, le numéro 10 lyonnais est en fin de contrat en juin prochain et pourra s’y engager librement.

Sergio Aguero would be prepared to reduce his salary while playing at Barcelona… and of course with Leo Messi. There’s still no agreement completed or signed – the club will decide about Aguero, Depay and other targets only at the end of the season. 🔵🔴 #FCB @MatteMoretto https://t.co/UEV4XJmkoH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2021