Mercato concurrents OM : Le Bayern prêt à payer dès janvier pour David (LOSC) ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Bayern Munich pourrait prendre l’ascendant sur la concurrence en recrutant dès cet hiver l’attaquant du LOSC, si une solution est trouvée pour libérer de l’espace dans son effectif.

Alors que le mercato d’hiver approche, l’avenir de Jonathan David, attaquant vedette du LOSC, devient incertain. À six mois de la fin de son contrat, le Canadien pourrait quitter Lille plus tôt que prévu. Plusieurs clubs européens de renom suivent de près sa situation, notamment le FC Barcelone, l’AC Milan, mais aussi le Bayern Munich, qui semble désormais le plus pressé.

Une offensive du Bayern dès janvier pour David ?

Le Bayern Munich, intéressé par David pour renforcer son attaque, hésitait à le recruter en raison de la présence de Mathys Tel dans l’effectif. En effet, le club bavarois ne voulait pas gérer deux attaquants derrière l’intouchable Harry Kane. Toutefois, selon Sky Sport Germany, le Bayern envisagerait de prêter Mathys Tel cet hiver, ce qui libérerait de l’espace pour un recrutement de Jonathan David dès janvier. Si Tel est prêté, le Bayern pourrait alors se lancer activement sur le dossier de l’attaquant lillois.

Mathis Tel prêté pour faire de la place ?

Pour le LOSC, un départ en janvier serait un dilemme. Bien que vendre David cet hiver permettrait de récupérer une indemnité de transfert, la perte de son meilleur buteur en pleine saison compromettrait les ambitions sportives du club. D’autant que David est un élément central dans l’attaque de Bruno Genesio.