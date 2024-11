Mercato concurrents OM : Le Bayern veut aussi ce joueur clé du LOSC ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Bayern Munich serait aussi un candidat au recrutement de l’attaquant du LOSC, Jonathan David.

L’attaquant vedette du LOSC, figure désormais parmi les cibles prioritaires des grands clubs européens. Avec 13 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’international canadien (24 ans) ne laisse pas indifférents les recruteurs du Bayern Munich, qui envisageraient de passer à l’action pour un transfert en 2025. Après avoir été intéressé par le joueur en 2023, le Bayern avait finalement choisi Harry Kane, mais il n’a jamais perdu de vue David, souligne Sky Sport Allemagne.

Jonathan David, une belle opportunité pour le Bayern Munich

Le contrat de Jonathan David avec le LOSC expire en juin 2025, et le joueur devrait quitter Lille gratuitement dans un an. Une situation qui attire plusieurs grands clubs européens, dont le Bayern Munich, mais aussi la Juventus, Arsenal, Liverpool, Manchester City, le FC Barcelone et l’Inter Milan. La fin de son contrat en 2025 représente une opportunité en or pour ces clubs, qui pourraient tenter de recruter l’attaquant sans avoir à négocier un transfert.

Le LOSC n’a plus les cartes en main

Le LOSC se retrouve dans une position délicate, n’ayant plus la main sur l’avenir de son attaquant. Si Jonathan David ne prolonge pas son contrat, Lille devra choisir entre le laisser partir gratuitement dans un an ou tenter de le vendre lors du prochain mercato pour récupérer une indemnité de transfert. Une situation à surveiller de près, avec de plus en plus de clubs prêts à se positionner sur le joueur canadien.

Conclusion : di beau monde vise Jonathan David

Outre le Bayern Munich, plusieurs géants européens se sont montrés intéressés par Jonathan David. Arsenal, Liverpool, Manchester City, le FC Barcelone et l’Inter Milan suivent de près ses performances. Un éventuel départ de Lille pourrait donc se jouer entre ces clubs, qui sont prêts à se battre pour s’offrir l’un des attaquants les plus efficace du football européen.