Mercato concurrents OM : Le Bayern vise un jeune talent rennais ?

Arrivé il y a un an en provenance d’Anderlecht, Jérémy Doku a été auteur d’une saison prometteuse sous les couleurs de Rennes. À seulement 19 ans, il a tapé dans l’œil de certaines écuries européennes.

Arrivé à Rennes l’été dernier pour un montant de 26M€, Jérémy Doku a été auteur d’une saison prometteuse. Le jeune ailier droit de 19 ans a disputé 44 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Il a inscrit 4 buts et a adressé 8 passes décisives. De bonnes performances qui lui ont permis de connaître ses premières sélections avec la Belgique en septembre. Mieux encore, l’attaquant rennais a été appelé avec les Diables Rouges pour disputer l’Euro 2020.

JÉRÉMY DOKU DANS LE VISEUR DU BAYERN ?

Après avoir brillé pendant l’Euro, Jérémy Doku aurait tapé dans l’œil de plusieurs écuries européennes dont le Bayern Munich. Son père, qui est aussi son agent a pris la parole pour réagir aux rumeurs envoyant son fils du côté de l’Allemagne.

« Tout va très vite pour lui, mais c’est normal car il a fait de belles prestations tant en sélection qu’en club avec le Stade Rennais. C’est le football. Il y a des clubs intéressés, mais rien d’officiel pour le moment. On ne parle que de Rennes pour le moment et il se sent très bien là-bas » David Doku – Source : Het Nieuwsblad (04/07/2021)

Par ailleurs, si le champion d’Allemagne décide formuler une belle offre, elle sera difficile à refuser du côté du Stade Rennais. L’ailier droit de 19 ans est estimé à 22M€ par Transfermarkt.