Mercato concurrents OM: Le choix de Mbappe, un accord trouvé par Galtier et Nice et Monaco sur un international écossais

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des infos mercato des concurrents de l’OM du jour !

Mercato concurrents OM: Accord trouvé pour Galtier ?

Depuis l’annonce de son départ du LOSC, Christophe Galtier attend toujours que les Dogues le laisse s’en aller. Après plusieurs semaines de flou, la situation pourrait se décanter.

Cela fait plusieurs semaines que Christophe Galtier attend sagement de pouvoir quitter le LOSC. Après avoir remporté le championnat de France avec les nordistes. En hésitation entre Lyon et Nice, Galtier devrait finalement rejoindre les Rouges et Noirs. Problème, Olivier Létang, président de Lille, ne veut pas lâcher son entraîneur et réclamerait une somme d’environ 10M d’euros pour céder son coach aux Aiglons. Selon les informations de RMC, après de nombreux jours d’attente, l’affaire pourrait enfin se décanter.

Galtier officiellement Niçois d’ici quelques jours ?

Christophe Galtier semble être plus proche que jamais de signer en faveur de l’OGC Nice. En effet, Lille est en besoin cruel d’argent et a vu dans le départ de Christophe Galtier une possibilité de renflouer les caisses. Cela devrait être le cas mais à moindre mesure. Selon RMC, la somme pour laisser partir Christophe Galtier du côté de Nice ne s’élèverait qu’à deux voire trois millions d’euros. Une somme qui ne devrait pas poser problème aux Niçois qui souhaitent absolument avoir le Marseillais sur leur banc l’an prochain.

S’il est pour l’instant avec l’Equipe de France pour disputer l’Euro, l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain. Nasser al-Khelaïfi a annoncé que son joueur resterait à Paris mais le Français aurait d’autres envies.

C’est l’un des dossiers qui agite le plus l’Europe lors de chaque mercato estival. Depuis quelques années, les plus grandes écuries du football européen scrutent de très près la situation de Kylian Mbappé pour pouvoir tenter de le recruter. En effet, le joueur de Paris Saint-Germain fait partie des plus grandes valeurs marchandes mais Nasser al-Khelaïfi, président du club parisien, a récemment annoncé que son joueur ne quitterait pas le projet. Mbappé voudrait réaliser la suite de sa carrière loin de Paris selon Daniel Riolo.

MBAPPÉ A DEMANDÉ À PARTIR — DANIEL RIOLO

Au micro de RMC, pour qui il est consultant, Daniel Riolo a livré une information des plus inattendues. En effet, selon lui, Kylian Mbappé aurait émis la volonté de quitter le Paris Saint-Germain dès cet été! On sait que le Real Madrid est le club dans lequel il a toujours souhaité évoluer mais, si jamais le PSG se décide à le lâcher, pas sûr que les Madrilènes aient les moyens de payer le transfert du jeune français.

« Je sais que Mbappé a demandé à partir. Mais c’est compliqué car il faut trouver un club qui a l’argent pour le payer. Il ne veut pas rester, car il ne croit pas au projet de Leonardo. » Daniel Riolo – Source: RMC Sports (21/06/2021)

Mercato concurrents OM: L’OGC Nice et l’AS Monaco se positionnent sur un international écossais !

L’OGC Nice et l’AS Monaco se disputent un milieu de terrain écossais. La somme du transfert pourrait s’élever à 6 millions d’euros.

L’OGC Nice travaille d’ores et déjà sur son effectif de la saison prochaine malgré le fait que le club n’ait, pour l’instant, aucun entraîneur. Si Christophe Galtier n’est toujours pas officiellement coach des Aiglons, la cellule de recrutement ne chôme pas. En effet, Jean-Clair Todibo pourrait être la première recrue de Nice après son prêt de six mois en provenance du FC Barcelone. En plus du défenseur français, les Niçois sont également sur la piste d’un international écossais de 26 ans, tout comme l’AS Monaco.

Ryan Christie sur les tablettes de Monaco et de Nice ?

Selon les informations du Sunday Post, l’AS Monaco et l’OGC Nice se sont positionnés sur le dossier Ryan Christie. Les deux équipes suivent de près la situation du milieu de terrain écossais des Glasgow Rangers. Christie a inscrit 4 buts et a délivré 10 passes décisives cette saison en championnat. Le montant du transfert pourrait s’élever à 6 millions d’euros. Si transfert il y a, il devrait se faire après la fin de l’Euro pour la sélection écossaise.