Mercato concurrents OM : Le choix fort de Peter Bosz !

Après avoir signé deux arrivées depuis le début du mercato, Lyon est loin d’avoir terminer son mercato. À en croire les derniers échos, Peter Bosz souhaiterait attirer André Onana la saison prochaine.

Le mercato de Lyon se poursuit. Après avoir enregistré les arrivées de Damien Da Silva et d’Henrique, Peter Bosz est intéressé par un nouveau joueur pour renforcer son effectif. Cette fois-ci, c’est le poste de gardien de but qui est ciblé par les Gones. À en croire les informations de Rudy Galetti, les dirigeants lyonnais s’intéressent de près à la situation d’André Onana. En cas de venue, le gardien camerounais doit encore purger sa suspension pour dopage jusqu’en novembre.

🚨🧤 Even #OL is in the race for #Onana. The 🇫🇷 club has an offer ready to buy him from #Ajax already in this transfermarket session. 🎯 is to anticipate #Inter and #Arsenal that want to buy him as a free agent. 🐓⚽️ #Calciomercato #Transfers #Lyon #Ligue1 #SerieA https://t.co/y6sSDrIBZR

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 5, 2021