Mercato concurrents OM : Le FC Barcelone veut s’offrir un jeune talent de l’AS Monaco ?

A la recherche d’un latéral droit, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur un jeune talent de l’AS Monaco. En effet, le quotidien Sport affirme qu’une réunion est prévue entre l’agent de Vanderson et les représentants du Barça.

Vanderson est un jeune latéral droit de 21 ans qui a commencé sa carrière en professionnel à Grêmio, en 2020. Il joue 59 matchs toutes compétitions confondues, de 2020 à 2022 et marque cinq buts. Le joueur est arrivé à l’AS Monaco au mercato d’hiver 2022, contre 11 millions d’euros. Depuis son transfert à Monaco, Vanderson a joué 51 matchs, toutes compétitions confondues et a marqué deux buts. Ces bonnes performances attirent de nombreux clubs comme le FC Barcelone, leader de Liga avec 12 points d’avance sur le Real Madrid, dauphin. Le journal Sport, rapporte que le latéral droit était déjà une piste du Barça avant que ce dernier ne rejoigne Monaco.

Selon le quotidien catalan, une réunion est prévue dans les prochaines semaines entre les représentants de Barcelone et les agents du joueur. Le Barça est à la recherche d’un latéral droit, le Brésilien a le profil offensif recherché avec une bonne technique balle au pied, mais il peut aussi jouer en position d’ailier droit. Une polyvalence qu’apprécierait beaucoup le Barça. Vanderson est sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2027 et le club souhaiterait le garder. Le Barça va devoir se montrer convainquant pour recruter le brésilien.

❗️ Barcelona are keen on signing Vanderson because they feel he’ll be a ‘top’ right-back in the not too distant future. His salary fits into the club’s wage structure and there’ll be a meeting with his agents in the coming days. [sport] #fcblive pic.twitter.com/9PBWxO1i2C

— barcacentre (@barcacentre) March 23, 2023