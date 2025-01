Mercato concurrents OM : le gros point mercato de l’OL !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Pierre Sage a abordé le mercato de l’OL en confirmant que l’équipe ne souhaite pas se séparer de Nemanja Matic et qu’elle attend l’arrivée potentielle de Thiago Almada, tout en soulignant la confiance dans la gestion des dirigeants malgré les contraintes financières.

En conférence de presse, Pierre Sage a évoqué les derniers développements du mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais avant le match contre Brest. Tout d’abord, il a abordé la situation des joueurs comme Paul Akouokou, Wilfried Zaha et Mahamadou Diawara, actuellement éloignés du groupe. Il a précisé qu’il s’agissait simplement d’une séance de reprise, et non d’une conséquence de leur futur incertain, ajoutant que l’ambiance dans le groupe était positive et concentrée sur les matchs à venir.

Paul Akouokou, Wilfried Zaha et Mahamadou Diawara vers la sortie ?

Pierre Sage : 💬 « Matic est un joueur très important, la volonté du club est qu’il reste. Je pense que c’est aussi la sienne. » pic.twitter.com/jV6NzmlvwT — 𝕃𝕦𝕘𝕕𝕦𝕟𝕖𝕨𝕤 (@Lugdunews_) January 9, 2025



Concernant les départs, Pierre Sage a pris position sur les dossiers de Nemanja Matic et Thiago Almada. Pour Matic, le coach a confirmé qu’il est un joueur essentiel pour le club, affirmant que l’OL ne souhaitait pas le laisser partir et qu’il pensait également que le joueur ne désirait pas un départ cet hiver «C’est un joueur très important, on ne veut pas qu’il parte, ça n’est pas la stratégie du club et je pense que ce n’est pas la sienne non plus.»

Matic retenu, Almada arrive !

En ce qui concerne Thiago Almada, dont l’arrivée a été évoquée dans la presse, Sage a indiqué qu’elle pourrait se concrétiser dans les prochaines heures, sans pour autant donner plus de détails. Il a ajouté que si l’arrivée de l’Argentin se confirmait, l’OL procéderait à un rééquilibrage de l’effectif. «Il est attendu potentiellement dans les prochaines heures. Cependant, tant que rien n’est officiel, cela ne sert à rien d’en parler. Si son arrivée se concrétise, nous travaillerons à équilibrer l’effectif en conséquence.»

Enfin, le coach a mentionné l’impact des restrictions financières imposées par la DNCG, soulignant qu’il faisait confiance aux dirigeants pour gérer la situation et soutenait leurs décisions. Sage a insisté sur le fait que l’équipe reste concentrée sur les performances sur le terrain, malgré les incertitudes liées aux départs ou aux arrivées.