Ciblé depuis plusieurs mois par l’OM, Amine Adli serait toujours dans les petits papiers de Lille. Après une saison brillante, il avait fait savoir aux dirigeants de Toulouse qu’il ne prolongera pas son contrat.

Après avoir réalisé un dernier exercice convaincant du côté de Toulouse en Ligue 2, Amine Adli se dirige vers un départ. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant ne souhaite pas prolonger son contrat avec le club de la ville rose et l’a fait savoir à son président Damien Comoli, il y a quelques semaines. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, Amine Adli a inscrit 8 buts et a adressé 7 passes décisives la saison dernière en Ligue 2.

« Une possibilité pour qu’il prolonge ? Non ça fait longtemps que je n’y crois plus. J’ai dû avoir une douzaine de discussions avec Adli… Quand un joueur ne veut pas, il ne veut pas. Il va partir parce qu’il ne veut pas rester. Il partira cet été. Il ne partira pas libre dans un an ce n’est pas notre intérêt ni le sien. Je ne le vois pas rester avec le plus petit salaire du club, ce serait une erreur stratégique de sa part ». Damien Comolli (président de Toulouse) – Source : RMC (21/07/2021)

LILLE À L’AFFÛT SUR ADLI

Toutefois, même si l’OM cible son profil depuis plusieurs mois, le club phocéen n’est pas seul sur ce dossier. Après la concurrence de l’AC Milan, le LOSC serait également entré dans la danse. À en croire les informations de Foot Mercato, le champion de France souhaiterait profiter de la situation pour le récupérer. Reste à savoir quelle option privilégiera Amine Adli. Toulouse pourrait accepter de le céder pour un montant avoisinant les 7 millions d’euros.