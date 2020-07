Mercato concurrents OM : Le LOSC discute avec une pépite (libre) formée à Manchester United !

Formé à l’académie des Red Devils, le jeune milieu de terrain Angel Gomes (19 ans) est actuellement libre de tout contrat. Et il pourrait rebondir à Lille !

Dans la lignée de sa politique habituelle de « trading » le LOSC se positionne sur des jeunes éléments prometteurs, afin d’espérer les revendre au prix fort. Et cette fois ci, le club de Gérard Lopez s’est positionné sur Angel Gomes ! Âgé de 19 ans, le plus portugais des londoniens est libre, après avoir refusé de prolonger son bail avec Manchester United. Et son profil plait énormément au directeur sportif du LOSC, Luis Campos.

Lille n’est pas seul sur le dossier.

Même si les dogues ont entamé des négociations concrètes avec Gomes et son entourage, ils ne sont pas seuls à être sur la piste du joueur. Plusieurs clubs de Bundesliga (dont le Borussia Monchengladbach) sont aussi intéressés par le petit droitier. Capable de jouer en tant que numéro 10, ou sur les côtés, Gomes est un milieu offensif à la technique déroutante, qui est très efficace dans les petits espaces. Si le LOSC arrive à le convaincre, il pourrait être un successeur de poids pour Jonathan Ikoné, annoncé sur le départ.