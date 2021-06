Mercato concurrents OM: Le LOSC et Nice toujours bloqués autour du cas Galtier !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Christophe Galtier a confirmé son envie de quitter le LOSC cet été. Cependant, le technicien se retrouve bloqué par la direction lilloise qui ne veut pas s’en séparer.

Depuis plusieurs mois désormais, Christophe Galtier est annoncé comme partant de Lille. Après son titre de champion de France remporté avec le LOSC cette saison, le Marseillais a confirmé médiatiquement son envie de quitter le nord de la France. Longtemps hésitant sur sa destination entre Lyon et Nice, le coach français serait d’ores et déjà d’accord avec le club de la Côte d’Azur. Problème, Lille se montre très gourmand dans ce dossier et bloque la signature de Galtier chez les Aiglons.

Lille demande 10 millions pour Galtier, Nice refuse ?

Depuis plusieurs semaines, Lille demande une grosse somme d’argent pour libérer son entraîneur de son contrat. En effet, la direction lilloise aurait fixé le montant de départ de son coach à 10 millions d’euros. De quoi contrarier l’OGC Nice et Christophe Galtier. Interrogé par le quotidien L’Equipe hier soir, le Président du LOSC, Olivier Létang s’est confié sur cette situation pour le moins particulière.

« Pour moi, il y a un deuxième préjudice majeur. Nous sommes le 18 juin. Mon club a une saison à préparer. Je n’ai discuté avec aucun autre entraîneur. J’aimerais que l’on respecte le club. J’aurais apprécié que l’on me contacte plus tôt. » Olivier Létang -Source: L’Equipe (17/06/2021)