Mercato Concurrents OM : Le LOSC s’offre deux joueurs (une pépite et un vieux briscard) !

L’Olympique de Marseille pourrait encore avoir à lutter avec le LOSC la saison prochaine. Enfin, cela dépendra de la réussite du mercato nordiste qui bouge beaucoup ces derniers jours…

Si Victor Osimhen a enfin signé au Napoli hier, il pourrait vite être remplacé avec plusieurs pistes évoquées (notamment J.David).

En attendant, Lopez et Campos ont remplacé, numériquement et dans le profil, leur autre attaquant parti en début de mercato, un certain Loïc Rémy.

Ce matin, les nordistes ont en effet officialisé le recrutement de Burak Yilmaz, attaquant turc de 35 ans aux qualités reconnues même si vieillissant…





Pizzuto, un bon coup mercato du LOSC ?

Autre recrue officialisée ce matin par les Dogues, le très jeune mexicain Eugenio Pizzuto (18 ans). Il fait partie des joueurs les plus prometteurs du Mexique et arrive de Pachuca.

🔴 Eugenio Pizzuto, un grand espoir mexicain au LOSC Lire le communiqué : https://t.co/uZSNuAp2dF pic.twitter.com/KR5sOTrDGI — LOSC (@losclive) August 1, 2020





La stat :

La saison dernière, Loïc Rémy et Victor Osimhen ont marqué 32 buts à eux deux. Il faudra faire sans eux désormais pour Christophe Galtier…