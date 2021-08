Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce vendredi : Le LOSC trouve une solution pour Lihadji, un départ à Monaco, Lyon à l’affût sur un attaquant

Après avoir quitté l’OM pour signer son premier contrat professionnel sous les couleurs de Lille, Isaac Lihadji pourrait être prêté cette saison. À en croire Foot Mercato, Strasbourg aimerait tenter le coup.

Après avoir quitté l’OM lors de l’été 2020, Isaac Lihadji avait par la suite signer son premier contrat professionnel sous les couleurs de Lille. Cette saison, Christophe Galtier en a profité pour offrir du temps de jeu au natif de Marseille. Toutes compétitions confondues, Isaac Lihadji a pris part à près de 21 rencontres sous la tunique lilloise. Même s’il n’a toujours pas inscrit le moindre but, il a cependant adressé une passe décisive à ses coéquipiers.

À en croire les informations révélées par Foot Mercato, le RC Strasbourg serait intéressé à l’idée de récupérer Isaac Lihadji en prêt cette saison. Toutefois, le nouveau coach lillois, Jocelyn Gourvennec, ne semble pas vouloir se séparer de son attaquant pour la saison à venir. Il lui aurait fait savoir qu’il compterait sur lui pour la saison à venir. Par ailleurs, Foot Mercato ajoute que le transfert semblerait difficile à se réaliser puisque les relations entre Olivier Létang et Julien Stéphan sont compliquées après s’être côtoyés du côté de Rennes. Affaire à suivre…

Annoncé depuis quelques jours, l’AS Monaco se sépare d’Henry Onyekuru. Arrivé en Principauté à l’été 2019, l’attaquant nigérian s’engage officiellement du côté de l’Olympiakos jusqu’en 2025.

Son départ semblait inévitable, c’est désormais officiel. Henry Onyekuru quitte Monaco et s’engage avec l’Olympiakos jusqu’en 2025. Arrivé sur le Rocher en provenance d’Everton pour un montant de 13,5 millions d’euros à l’été 2019, l’attaquant nigérian n’a jamais réussi à se faire une place dans l’effectif monégasque. Après avoir côtoyé différents entraîneurs, il n’a comptabilisé que 8 apparitions sous la tunique monégasque. Lors de son passage, il a été prêté à deux reprises en Turquie, du côté de Galatasaray pour essayer de se relancer.

En grande difficulté, Henry Onyekuru a donc souhaité relancer sa carrière du côté de la Grèce. Pour s’attacher ses services, l’Olympiakos a déboursé une somme de 4,5 millions d’euros. Henry Onyekuru a signé un contrat de 4 ans. Double champion en titre du championnat grec, l’attaquant nigérian disputera avec l’Olympiakos les tours préliminaires de la Ligue des champions dans les jours à venir. Au sein du club grec, il rejoindra l’ancien olympien Mathieu Valbuena qui évolue là-bas depuis l’été 2019.

Ο Χένρι Ονιεκούρου στα «ερυθρόλευκα»! / @henryconyekuru in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #HenryOnyekuru #WelcomeOnyekuru #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/OBxgxPMjDm

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) August 2, 2021