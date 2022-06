Mercato concurrents OM : Le LOSC va prendre un énorme chèque pour la vente de Botman !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Botman à Newcastle, c’est fait d’après Fabrizio Romano ! Le Néerlandais va rapporter un énorme chèque au LOSC !

Les Lillois ont toujours réussi à bien vendre ses joueurs ! Depuis son arrivée dans le club du Nord, Sven Botman est pisté par des grosses écuries anglaises. Ces dernières semaines, son nom circulait entre l’AC Milan, Tottenham ou encore Newcastle.

C’est ce dernier club qui a réussi à rafler la mise ! Le Néerlandais rejoindra donc les Magpies en signant un contrat pour les cinq prochaines saisons. Fabrizio Romano explique sur son compte Twitter que Botman va rapporter près de 37 millions d’euros aux Lillois avec son transfert !

« Sven Botman signe son contrat jusqu’en 2027 en tant que joueur de Newcastle. Examen médical terminé avec succès dans les dernières heures. 37m€, c’est le cheque que va prendre Lille ! Botman a également posté son message d’adieu à Lille et à ses fans sur son compte. » Fabrizio Romano – Source : Twitter (27/06/22)

Sven Botman signs his contract until 2027 as Newcastle player. Medical successfully completed in the last hours. €37m fee to Lille. ⚪️⚫️ #NUFC

Botman has also posted his farewell message to Lille and their fans on his account. ✅👋🏻 pic.twitter.com/kmtaAYEz5i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2022