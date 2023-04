Mercato concurrents OM : Le LOSC veut toucher le jackpot !

Jonathan David voit sa cote exploser. Le co-meilleur buteur du championnat est estimé aux alentours des 65 millions d’euros. S’il quitte le club le LOSC en demandera sûrement le prix fort. Selon Sky Sports le Canadien serait entre autres sur les tablettes du Bayern Munich.

Jonathan David vaut très cher. Le Canadien de 23 ans en est à 22 buts et quatre passes décisives en 33 matchs toutes compétitons confondues. Il est actuellement le co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 buts, ex aequo avec Mbappé. David a rejoint le LOSC en 2020, en provenance de la Gantoise pour remplacer Osimhen parti à Naples. Il fait partie des joueurs qui ont compté dans le championnat 2021, glané par Lille, un point devant le PSG.

Understand price tag to sign Jonathan David this summer will be around €65m as Lille expect top clubs to move for the Canadian striker. 🔴✨ #transfers

2️⃣0️⃣ David scored again today — it’s 20 goals in #Ligue1 now, top scorer of the league tied with Kylian Mbappé. pic.twitter.com/3mfXKxGIAR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2023