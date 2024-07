Mercato concurrents OM : Le petit frère de Mbappé a trouvé un club !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Après Kylian c’est au tour de son petit frère Ethan Mbappé de quitter le club de la capitale. Le joueur passe actuellement sa visite médicale avec le LOSC, et devrait signer un contrat de 3 ans.

Ethan Mbappé avec le maillot du LOSC ! 🐶❤️🤍 Il passe actuellement sa visite médicale 🩺 pic.twitter.com/OpFi0971oi — BeFootball (@_BeFootball) July 3, 2024

A l’inverse de son aîné, Ethan Mbappé va rester dans le championnat de France la saison prochaine. En effet, il devrait s’engager pour les 3 prochaines saisons avec Lille. Hier, le jeune milieu de terrain de 17 ans passait ses épreuves de bac, aujourd’hui il passe sa visite médicale avec Lille. Le joueur a même posé avec un maillot lillois. De nombreux clubs étaient intéressés, par le frère de Kylian Mbappé, les Queens Park Rangers, Dortmund ou encore le FC Séville. Demain, le milieu de terrain pourrait même reprendre l’entraînement collectif avec le groupe lillois.

Le mois dernier il avait posté un message d’adieu au Paris Saint-Germain, « Avec mon âme d’enfant et de supporter depuis la naissance, je t’ai découvert les yeux remplis de rêves, avait-il écrit. C’était il y a bientôt sept ans et j’étais loin de me douter que nous allions vivre ensemble une telle aventure. C’était le début de sept années où mon quotidien et mon cœur ont vibré en rouge et bleu. Sept années de rencontres qui m’ont marqué à tout jamais. Sept années de souvenirs humains et sportifs inestimables. » via son compte Instagram.

