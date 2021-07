Mercato concurrents OM: Le prix réclamé par Lyon pour Aouar…

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Rennes, Lyon, LOSC, Monaco…). Lyon risque de perdre de nombreux joueurs phares de leur effectif, comme l’a annoncé Jean-Michel Aulas. L’un des plus grands espoirs lyonnais devrait quitter le club cet été et deux tops clubs anglais sont sur sa piste.

Lyon aura sûrement un effectif à rebâtir cet été. Comme l’a annoncé Jean-Michel Aulas il y a désormais quelques semaines, certains joueurs ont demandé à quitter le Rhône lors de ce mercato estival et le président des Gones ne devrait pas les retenir. D’autant plus que pour la deuxième saison de suite, Lyon ne disputera pas la Ligue des Champions et connaît donc un manque financier qu’il faudra combler avec des ventes.

Lyon réclame 20M€

Arsenal et Tottenham se disputent Houssem Aouar. En effet, selon les informations du Sun, le milieu de terrain français serait très convoité par les deux équipes londoniennes. En quête de liquidité, Lyon pourrait céder son joueur contre une somme de 20 millions d’euros, alors que la saison passée les Gones réclamaient 40 millions d’euros. Le natif du Rhône Alpe est estimé à 42 millions d’euros par le site transfermarkt.