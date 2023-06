Mercato concurrents OM : Le PSG a une idée pour remplacer Mbappé !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

FCM vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’OM en Ligue 1 (Lyon, PSG, Stade Rennais, RC Lens, AS Monaco…). Alors que le torchon brule entre Kylian Mbappé et le PSG, le média espagnol Marca révèle le club viserait Antoine Griezmann en cas de départ de sa star.

La lettre de Mbappé, le communiqué à l’AFP et son interview à la Gazzetta, même achevée, la saison du PSG reste un feuilleton aux rebondissements interminables, presque gaguesques. Kylian Mbappé a pris une place énorme au club au fil des saisons et le PSG se trouve maintenant dans une situation délicate. Lâcher sa star gratuitement l’année prochaine ou la vendre dès cet été et taper, enfin, du poing sur la table ? Le club de la capitale va assurément vivre un mercato compliqué après les évènements des derniers jours.

D’après la Radio Marca, le PSG préparerait tout de même un éventuel départ de Mbappé cet été et leur piste pour le remplacer ne serait autre qu’Antoine Griezmann. L’international français est passé sous les radars cette saison mais s’est excellement bien relancé à l’Atlético (15 buts, 17 passes décisives en 38 matchs de Liga !). Le natif de Macon découvrirait alors le championnat de France à 32 ans.

🚨 ¡𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔 𝗚𝗢𝗟𝗘𝗦! 🚨 ➡️ El PSG irá a por Griezmann si se marcha Mbappé 🇫🇷😱 🔛 Con @pedropparrado 🔛 📻 https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/mpzA5RMxk8 — Radio MARCA (@RadioMARCA) June 13, 2023

Griezmann, la bonne idée ?

Si l’opération est bien évidemment loin d’être faite, elle irait dans le sens de la prétendue politique de « fin du blingbling » des qataris. Messi et Ramos partis, Neymar peut-être vendu, Kylian Mbappé lâché pour une grosse somme et l’arrivée d’un joueur de classe comme « Grizou« , bien plus travailleur et dévoué au collectif, cela ressemblerait à un début d’idée. D’autant qu’en terme d’image, si la perte du joyau Mbappé est énorme, Griezmann est un très gros nom qui, en plus, a une côte de popularité immense en France.

Reste toutefois que le colchonero a toujours revendiqué son amour pour…L’OM. Une affaire qui s’annonce complexe donc, mais ce qui est certain c’est que la saga Kylian Mbappé n’est pas terminée.