Mercato concurrents OM : Le PSG fonce sur un cadre de l’OGC Nice !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les informations et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (PSG, Lyon, LOSC, Rennes, OGC Nice, Lens…) D’après Foot Mercato, les Parisiens foncent sur un cadre des Aiglons !

A la recherche d’un défenseur central de haut niveau pour la saison prochaine, les Parisiens ont coché plusieurs noms ces dernières semaines. D’après Foot Mercato, Luis Campos ne lâche pas le Niçois Jean-Clair Todibo. Formé à Toulouse avant de partir un peu trop tôt au FC Barcelone, il s’est finalement révélé à Nice ces dernières saisons où il a été prêté puis acheté.

Le Paris Saint–Germain serait bel et bien à l’affût du dossier William Saliba ! De retour à Arsenal après un prêt à l’OGC Nice et un autre prêt bien plus concluant à l’OM, le défenseur français a montré qu’il était un joueur de très haut niveau… Si bien que d’après le journaliste anglais Jonathan Johnson de CaughtOffSide, le club de la capitale suit de très près la situation du Gunner.

🚨 PSG Eyeing Arsenal’s William Saliba

🗣️ According to Jonathan Johnson of CaughtOffside, French giants PSG are closely monitoring William Saliba’s situation at Arsenal.

🗣️ Johnson wrote: « Saliba obviously has Parisian roots, he comes from Bondy, the same place as Kylian… pic.twitter.com/bAaU2yxknG

— Arsenal Informer (@ars_informer) March 31, 2023