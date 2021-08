Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce lundi : Le PSG fonce sur une pépite, Rennes vise deux joueurs, Lyon fait une offre pour un attaquant grec.

MERCATO CONCURRENTS OM : LE PSG FONCE SUR CAMAVINGA !

Après avoir enregistré de nombreuses arrivées et bientôt celle de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain n’a pas encore terminé son mercato. À en croire Foot Mercato, le club de la capitale va lancer une offensive pour Eduardo Camavinga.

Après avoir enregistré les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain n’a pas encore terminé son mercato estival. Alors que l’arrivée de Lionel Messi devrait intervenir prochainement, le club de la capitale se tournerait désormais vers un autre joueur d’ici la fin du mercato. À en croire les informations de Foot Mercato, le PSG lorgne toujours sur Eduardo Camavinga et l’a directement signifié à son entourage.

CAMAVINGA VEUT REJOINDRE PARIS

Après avoir été révélé au Stade Rennais, Eduardo Camavinga se verrait bien changer d’air. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain rennais ne serait pas insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain. Également dans les petits papiers de Manchester United, le joueur donnerait sa préférence au club de la capitale. Alors qu’ils espéraient empocher un chèque de 100 millions d’euros, les dirigeants rennais semblent désormais demander 50 millions d’euros pour céder Eduardo Camavinga. Paris pourrait lancer une offensive d’ici la fin du mois d’août.

🚨 Info : Le #PSG envisage une offensive d’ici la fin du mercato pour Camavinga 🇫🇷. Le milieu veut rejoindre Paris. Ses agents poussent pour l’🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.#Rennes réclame 50M€ mais le cédera pour moins. Jusqu’à présent, les Rennais n’ont reçu aucune offre.https://t.co/noWyJANKmp — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 9, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : RENNES À L’AFFÛT SUR DEUX JOUEURS !

Après le retour de Steven Nzonzi du côté de la Roma, le Stade Rennais est à la recherche d’un joueur pour évoluer en tant que sentinelle. Alors que la piste Jens Cajuste se referme, le club breton lorgne du côté des Pays-Bas.

Alors que la piste menant à Jens Cajuste se referme petit à petit, le Stade Rennais est à la recherche d’un joueur capable d’évoluer en tant que sentinelle. En effet, depuis le retour de Steven Nzonzi du côté de l’AS Roma, le club breton ne compte dans son effectif aucun joueur expérimenté capable d’évoluer à ce poste. Pour la première journée de Ligue 1, Bruno Génésio a pu compter sur Lesley Ugochukwu (17 ans) pour dépanner.

TEUN KOOPMEINERS ET EDSON ALVAREZ DANS LE VISEUR DE RENNES ?

Toutefois, le coach rennais réclamerait un renfort plus expérimenté à ce poste et l’aurait fait savoir à ses dirigeants. À en croire les informations dévoilées par Ouest France, le Stade Rennais lorgnerait du côté des Pays-Bas pour se renforcer. Les profils de Teun Koopmeiners et d’Edson Alvarez qui évoluent respectivement à l’AZ Alkmaar et à l’Ajax Amsterdam seraient suivis de près. À en croire TodoFichajes, le Stade Rennais pourrait formuler une offre avoisinant les 20 millions d’euros pour Edson Alvarez.

🔴 Le Stade Rennais pourrait formuler une offre de 20 M€ pour Edson Álvarez 🇲🇽 (23 ans). L’Ajax Amsterdam souhaite néanmoins trouver son remplaçant avant de valider l’opération. (@TDfichajes) pic.twitter.com/o7g1LHNu89 — Media Rennais (@mediarennais) August 9, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : LYON INTÉRESSÉ PAR UN ATTAQUANT GREC !

À la quête d’un renfort dans le secteur offensif depuis le départ de Memphis Depay, Lyon ciblerait toujours Dimitris Pelkas. Les Gones auraient augmenté leur offre pour l’attaquant grec.

Déjà intéressé par son profil il y a plusieurs semaines, Lyon serait revenu à la charge pour Dimitris Pelkas d’après les informations du média turc Haber365. À la quête d’un attaquant pour compenser le départ de Memphis Depay, parti libre au FC Barcelone, les Gones espèrent pouvoir compter dans leur rang l’attaquant grec la saison prochaine. Toujours selon le média turc, Lyon aurait augmenté son offre et proposerait désormais 8 millions d’euros à Fenerbahçe.

FENERBAHÇE VEUT 10 MILLIONS D’EUROS POUR PELKAS

Toutefois, le montant proposé par les dirigeants lyonnais ne conviendrait toujours pas à leurs homologues turcs. Fenerbahçe se montre inflexible dans les négociations et réclamerait un montant autour de 10 millions d’euros pour céder Dimitris Pelkas. Capable d’évoluer au cœur du jeu, le Grec peut également être une option sur le côté droit ou sur le côté gauche. Lors du dernier exercice, Dimitris Pelkas est sortie d’une saison pleine. En effet, le Grec a inscrit 7 buts et a adressé 8 passes décisives en 33 rencontres de Süper Lig. Sa venue pourrait faire du bien à l’effectif lyonnais.