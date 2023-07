Mercato concurrents OM: Le PSG sur le point de recruter un international français !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) D’après les dernières informations de RMC Sport, Ousmane Démbélé (FC Barcelone), international français (37 sélections) de 26 ans et champion du monde 2018, va s’engager au PSG contre 50M€.

Cela pourrait être l’un des plus gros coups de ce mercato estivale. D’après le journaliste de RMC très bien informé sur le mercato, Fabrice Hawkins, le Paris Saint-Germain serait tout proche de s’offrir Ousmane Dembélé. L’ailier de 26 ans serait séduit par le projet parisien et le club de la capitale devrait payer la clause de celui-ci qui n’est que de 50 millions d’euros et valide jusqu’au 31 juillet.

🚨🚨💣💣Ousmane Dembélé est TOUT PROCHE DE SIGNER AU PSG 🇫🇷💫 🔹Negociations très avancées avec le joueur. Paris va lever sa clause qui est de 50M€ jusqu’au 31 juillet. 🔹Ousmane Dembélé est séduit par le projet parisien. 🔹Il ne vient pas pour remplacer Kylian Mbappé. pic.twitter.com/A5R5mx5Vkd — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 28, 2023

Une moins-value de 85 millions pour Barcelone

RMC précise également que le joueur « ne vient pas pour remplacer Kylian Mbappé », écarté de la préparation parisienne, mais plutôt dans l’optique de faire jouer les deux sur chaque aile du 4-3-3 de Luis Enrique. En cas de départ de Mbappé, Neymar pourrait occuper le flanc gauche.

Arrivé en 2017 au Barça quelque temps après le départ de Luis Enrique, Dembélé serait très apprécié du technicien espagnol. Acheté à Dortmund 135 millions d’euros, il reste une déception en Catalogne au vu de l’investissement consenti en comparaison à son rendement diminué par de nombreuses blessures.