Mercato concurrents OM: Le PSG veut s’offrir les deux jeunes talents du LOSC ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos autour des concurrents de l’OM. (PSG, Rennes, LOSC, Nice, Lyon…). Le LOSC, qui cherche un attaquant, va devoir résister au PSG qui aurait jeté son dévolu sur deux jeunes talents évoluant avec l’équipe première…

En effet, selon FootMercato, « le PSG et Luis Campos veulent continuer de franciser leur effectif et vont superviser 2 cracks du LOSC : le jeune et talentueux DC Lenny Yoro plait beaucoup au PSG, idem pour le gardien Lucas Chevalier. Campos serait tenté de l’acheter et de le laisser en prêt à Lille… »

▪️ le PSG et Luis Campos veulent continuer de franciser leur effectif et vont superviser 2 cracks du LOSC

▪️ le jeune et talentueux DC Lenny Yoro plait beaucoup au PSG

— Sébastien Denis (@sebnonda) November 7, 2023

Selon le média Actucameroun, « le buteur camerounais de Bodo Glimt, Faris Moumbagna, serait en pourparlers avec Lille en vue d’un transfert. » Il faut dire que l’attaquant a affolé les statistiques avec 21 buts marqués et 8 passes décisives en 38 matches TCC cette saison. Faris Moumbagna dispose d’un contrat avec Bodo Glimt jusqu’au 31 décembre 2026. Le jeune camerounais de 23 ans est un gaucher qui est passé par les USA et le Danemark.

Kondogbia a évoqué le prochain match OM – LOSC qui se jouera ce samedi. « Lille est une équipe très forte en transition. Ils se connaissent, ça fait des années qu’ils évoluent ensemble. C’est un gros match pour nous, on va le préparer comme les autres et les analyser pour voir comment les contrer. C’est un gros match pour nous! »

C’est un gros match pour nous

