Mercato concurrents OM : Le RC Lens veut récupérer un ancien crack du Stade Rennais !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). D’après les informations de Foot Mercato, les Lensois veulent relancer un ancien joueur du Stade Rennais !

Vendu pour 25 millions d’euros après une saison XXL, Kamaldeen Sulemana pourrait faire son retour en Ligue 1. Lancé par le Stade Rennais, l’ailier est maintenant à Southampton où il a du mal à être aussi décisif. D’après les informations de Foot Mercato, le Ghannéen est suivi par le RC Lens qui apprécie son profil. Un prêt payant est envisagé par le club français mais les Anglais voudraient un transfert sec à moins de 10 millions d’euros.

Kevin Dodaj et Mathew Ryan ?

Le RC Lens poursuit activement plusieurs pistes sur le marché des transferts. Selon des sources albanaises relayées par FootMercato, le club artésien s’intéresserait au jeune ailier gauche albanais Kevin Dodaj (19 ans), actuellement au Vllaznia. Doté d’une grande vitesse, il a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en 19 matchs cette saison en Albanie. Estimé à 250 000€, il attire également l’attention de clubs comme Anderlecht, Sassuolo, Kolos Kovalivka et Vejle.

Dans le même temps, le RC Lens cherche un remplaçant pour son gardien Brice Samba, transféré à Rennes. Mathew Ryan (32 ans), actuellement à l’AS Roma, est l’un des objectifs principaux du club pour renforcer sa cage. L’international australien, doublure cette saison à Rome, souhaiterait retrouver un rôle de titulaire en rejoignant le RC Lens. Les deux clubs sont en négociations avancées, et un accord devrait être rapidement trouvé, étant donné que Ryan est en fin de contrat en juin. Alors que ce dernier n’aurait pas satisfait la visite médicale pour un problème au genou, tout semble être rentré dans l’ordre et l’officialisation est attendue !

Pereira Da Costa vers la MLS ?

Enfin, David Pereira Da Costa, peu utilisé cette saison (462 minutes), pourrait quitter le RC Lens cet hiver. Le milieu de terrain de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2026, est courtisé par Portland en MLS, qui a proposé une offre proche de 8 millions d’euros. Bien que le départ du joueur ne soit pas encore acté, le club lensois semble ouvert à cette possibilité.

Ainsi, le RC Lens est actif sur plusieurs fronts avec des renforts potentiels et des départs à gérer.