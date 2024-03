Mercato concurrents OM : le Real veut doubler le PSG pour cette pépite de L1 !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…). La priorité en défense du Paris Saint-Germain Leny Yoro intéresse fortement le Real Madrid qui pourrait en faire sa priorité cet été !

Le Real Madrid pourrait bien chiper Leny Yoro au PSG ! En effet les Madrilènes devraient s’activer pour recruter le jeune talent lillois. C’est donc une mauvaise nouvelle pour Paris car, en plus, Yoro donnerait sa préférence au Real.

🚨 Real Madrid have made signing Leny Yoro its PRIORITY this summer! 🇫🇷

Despite the interest of PSG, Chelsea, and Bayern, the player would favour a move to Madrid.

(Source: @diarioas) pic.twitter.com/PbQuMVYeGP

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 25, 2024