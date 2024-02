Mercato concurrents OM: Le Real vise la révélation du Ligue 1 !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, OGC Nice, LOSC, Rennes…). Lille s’est battu avec le PSG pour conserver son jeune crack, ce dernier serait visé par le Real !

Alors que le PSG a tenté de recruter Leny Yoro lors de ce mercato d’hiver, le LOSC a bloqué son jeune défenseur. Selon Marca, Leny Yoro est une cible du Real Madrid. Le club espagnol s’activerait en coulisses pour convaincre le jeune défenseur de 18 ans afin qu’il ne prolonge pas son contrat avec Lille qui se termine en 2025. Cela permettrait au Real de négocier son transfert cet été, avec comme moyen de pression la possibilité de partir libre et gratuit l’été suivant.

Le Real veut Yoro !

🚨 L’intérêt du Real Madrid pour Leny Yoro ne cesse d’augmenter pour cet été ! 🤍 Le jeune défenseur français ne prolongera pas son contrat avec Lille qui se termine en 2025 et voit d’un bon œil son transfert à Madrid. 🇫🇷💎 (@marca) pic.twitter.com/PX71yYCtGm — Actu Foot (@ActuFoot_) February 7, 2024

Son entraineur Paulo Fonseca a évoqué le cas de son jeune et talentueux défenseur en conférence de presse. «Peut-être que ce n’est pas facile pour un jeune joueur, qui arrive à ce moment très vite. J’ai parlé avec le joueur, je pense que le principal est qu’il reste concentré sur ce qu’il doit faire cette saison. Il doit continuer à être équilibré et humble, c’est le principal. Il l’est je pense. Il joue bien encore. A la fin, on verra. S’il veut avoir la possibilité de jouer à un autre niveau, il doit continuer comme ça, à bien faire les choses.»

Lille a lancé son mercato dans la dernière ligne droite. En effet, le LOSC vient de faire signer l’ailier gauche de Boavista Tiago Morais (20 ans) ce mardi pour 4 M€. Puis le lendemain, le défenseur central d’Arouca Rafael Fernandes (21 ans) a signé un contrat de 4 ans contre une somme légèrement supérieure à 2 M€. Enfin, selon l’Equipe un attaquant devrait signer ce jeudi avant la fermeture du mercato hivernal. Andrej Ilic (23 ans) devrait signer pour 3,5 M€ (hors bonus) en provenance de Valerenga.

Tiago Morais, Rafael Fernandes et Andrej Ilic sont arrivés !

Alors que le président du Losc Oliver Létang a déjà critiqué à plusieurs reprises la qualité de la pelouse après la Coupe du Monde de Rugby, Damien Castelain, président de la MEL (Métropole européenne de Lille), propriétaire de la Décathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, a tenu à mettre les points sur les i ! Interrogé par RMC, Castelain a d’abord évoqué l’état de la pelouse. « Il est normal que le Losc soit insatisfait. On le savait depuis le départ après cinq matchs de la Coupe du monde. Il suffit de regarder les autres villes en France où il y a eu du rugby et elles n’ont pas toutes changé la pelouse. Cela a un coût, à un moment où les gens souffrent des inondations, des conflits… Ce n’est pas le moment de dépenser 500.000 à 700.000 euros d’argent public. Après les cinq matchs de rugby, nous avons prévu de cocooner la pelouse, de la chouchouter. Lille ne joue pas dans le stade avant le 3 décembre. Nous ferons le point fin novembre, mais il n’est pas prévu de changer la pelouse. »

Quand on se plaint, il faudrait aussi quand même payer ses loyers

🚨 Olivier Letang : « La pelouse est un SCANDALE. Personne ne réagit, tout le monde se cache et personne n’assume. Le LOSC paie aujourd’hui le loyer le plus cher de France pour une pelouse comme celle-ci. Il est important aujourd’hui que notre communauté sache la manière dont… pic.twitter.com/YLTgqMAb1l — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) November 12, 2023

Par contre, Damien Castelain affiche son agacement suite aux critiques émanant du LOSC et explique que le club a des loyers impayés. « Nous sommes surpris de ces déclarations, de ces attaques perpétuelles alors que la MEL dépense 30 millions d’euros par an pour financer un équipement et un stade dédiés à l’équipe du Losc. Donc nous critiquer sur la cherté du loyer… Nous ne sommes pas dans un petit stade. Il y a une toiture, il y a tous les équipements conformes pour que le Losc paye 6,5 millions d’euros de loyer par an. C’est une somme connue depuis 2012 (année de l’ouverture du stade, NDLR). Michel Seydoux et Gérard Lopez (les précédents dirigeants, NDLR) ne se sont jamais plaints. On ne comprend pas cette envolée. Surtout que quand on se plaint, il faudrait aussi quand même payer ses loyers. Ce qui n’est pas le cas du Losc depuis 2021 et 2022 (trois trimestres en 2021 et un trimestre en 2022, NDLR). » Ce qui représente au total 6,5 millions d’euros d’arriéré. « On ne comprend pas l’attaque contre la MEL et ses élus ». RMC précise que la tension est extrême entre les deux parties.