Mercato concurrents OM : Lens a trouvé le successeur de Samba ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le RC Lens, après le départ imminent de Brice Samba pour Rennes, négocie avec le Royal Antwerp FC pour recruter Jean Butez, gardien de 29 ans originaire de Lille, qui évolue actuellement avec l’équipe réserve de son club belge.

Comme annoncé samedi dernier, Brice Samba devrait quitter le RC Lens pour rejoindre Rennes, et pour le remplacer, le club artésien aurait jeté son dévolu sur Jean Butez, gardien du Royal Antwerp FC. Selon L’Équipe, des négociations entre les deux clubs auraient déjà commencé.

🔴⚫️ Brice Samba’s move to Rennes has still details to be clarified before getting it sealed.

RC Lens have still not given final green light to proceed with medical as they keep resisting to selling their captain.

❗️ Samba, insisting to leave — as he ONLY wants to join Rennes. pic.twitter.com/LXUpT5qCYW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2024