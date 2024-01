Mercato concurrents OM : Lens a trouvé un autre latéral gauche ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, OGC Nice, LOSC, Rennes…) En quête d’un latéral gauche depuis la blessure de Deiver Machado début décembre, les Sang et Or étaient en concurrence avec l’OM mais semblent avoir trouvé son remplaçant en la personne de Jhoanner Chavez.

Arrivé le dernier jour du mercato estival, la doublure Faitout Maoussa peine à convaincre Franck Haise. Malgré une première titularisation et une bonne performance pour lui hier en Coupe de France face à Monaco (2-2, élimination aux tirs au but), il est entré en jeu seulement 2 fois depuis le début de la saison en Ligue 1. Au point que Frankowski est souvent positionné sur le flanc gauche et Aguilar à droite. Les pistes pour pallier l’absence de Machado se sont donc multipliées : Jurasek (Benfica), Onyemaechi (Boavista) ou encore Souleyman Doumbia (libre).

Mais c’est bien le latéral gauche d’Esporte Clube Bahia, Jhoanner Chavez, qui a été choisi. Le jeune équatorien de 21 ans revient d’un prêt de 6 mois à l’Independiente ponctué par 13 apparitions et 2 buts.

L’OM a la voie libre pour Jurasek

Suite à cette arrivée lensoise, l’OM est désormais en pole position pour accueillir David Jurasek cet hiver. Il pourrait devenir la deuxième recrue de ce mercato pour l’Olympique de Marseille après le recrutement de l’ancien lensois Jean Onana, destiné à pallier les absences au milieu de terrain lié à la CAN (Gueye, Ounahi, Harit).

Benfica s’était offert ses services contre un joli chèque de 14M€. Cependant, David Jurásek n’est que remplaçant et a besoin de temps de jeu. Selon A Bola, « un club de Ligue 1 a déjà fait une proposition pour récupérer le défenseur qui a disputé 12 matchs, dont trois comme titulaire. Le prêt avec option d’achat sera la solution la plus simple au processus de Jurásek, mais Benfica doit exiger le paiement intégral du salaire, ainsi que des frais de transfert, afin d’atténuer les pertes avec ce joueur. » Et si ce club était l’OM qui revenait à la charge ? A priori cela serait plutôt Lens…

Une offre en provenance France pour David Jurásek… Lens sur le coup ?

Selon O Jogo, Le RC Lens souhaite obtenir le prêt de David Jurásek et a présenté une proposition de prêt à Benfica.

Mercado: Lens quer Jurásek, Borges pode deixar FC Porto e os milhões por Marcos Leonardo https://t.co/f1iandaUdY pic.twitter.com/Gfxwvte3Ah — O Jogo (@ojogo) January 3, 2024

En juin dernier, l’une des pistes au poste de latéral gauche était David Jurásek, latéral gauche tchèque de 22 ans qui évolue au Slavia Prague. Toutefois, les dernières informations donnent le joueur très proche de s’engager au Benfica, Marseille serait arrivé trop tard sur le dossier.

🚨SL Benfica have signed 22-year-old Czech left-back David Jurásek on personal terms. 🔴#SLBenfica 👉The Portuguese league champion club and Slavia Prague are continuing negotiations. 🇨🇿 https://t.co/97TciTL5FB pic.twitter.com/5brIQr8rnq — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 30, 2023

Le joueur serait d’accord avec Benfica

A Bola expliquait récemment que les deux clubs n’étaient pas encore tout à fait en phase car le club lisboète et son président Rui Costa auraient proposé 12 millions d’euros au Slavia qui en attendrait 15. Selon le journaliste d’ESPN Ekrem Konur, le joueur et le Benfica se seraient déjà mis d’accord, eux, sur les termes personnels du contrat.

Jurásek est arrivé à Prague en février 2022 et est depuis un titulaire de l’effectif. Cette saison il a délivré 5 passes décisives, contribuant ainsi à la deuxième place de son club en championnat.