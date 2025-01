Mercato concurrents OM : Lens sur un gardien du Bayern ?

Le RC Lens vit un mercato hivernal agité avec l’officialisation de l’arrivée de Goduine Koyalipou et les départs de Khusanov à Manchester City et de Samba à Rennes. Face à ces départs, le RCL s’active pour trouver leurs remplaçants et aurait déjà jeté son dévolu sur un gardien en provenance d’Allemagne…

Le mercato hivernal 2025 du RC Lens est déjà sous tension, notamment après les départs de l’ex-capitaine Brice Samba pour Rennes, et de Khusanov vers Manchester City. Face à ces nombreux mouvements, les dirigeants nordistes chercheraient activement à trouver des remplaçants à ces joueurs, qui étaient des cadres de l’effectif, avant la fin de la période des transferts. Ainsi, selon les informations du journaliste de Sky, Florian Plettenberg, les Lensois pourraient trouver le successeur de Brice Samba en la personne de Daniel Peretz, 2ᵉ gardien du Bayern Munich, après l’échec de la piste menant à Jean Butez.

Toujours selon les informations du journaliste allemand, le RCL aurait déjà transmis une offre pour le gardien israélien. Cependant, ce dernier, qui est actuellement blessé et qui devrait revenir à la compétition dans 4 à 6 semaines, n’aurait pas l’intention de quitter le Bayern pour l’instant. Il reste maintenant à voir si les dirigeants lensois réussiront à convaincre le gardien de 25 ans avant la fin du mercato…

🚨🔴 EXCL | RC Lens want to sign Daniel #Peretz before Deadline Day!

The French club have submitted an official offer to Bayern.

However, Peretz currently prefers to stay. He is expected to be match fit again in 4-6 weeks following a kidney injury.

Meanwhile, Bayern remain… pic.twitter.com/7qEH8jXiVt

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 18, 2025