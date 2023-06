Mercato concurrents OM : Lens sur une piste de Longoria ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…). Le RC Lens est très actif en ce début d’été ! Après avoir déjà bouclé deux première recrue, les Sang et Or seraient sur la piste Denis Zakaria, ciblé également par l’OM.

Le RC Lens serait chaud sur le dossier Denis Zakaria. Annoncé à l’OM en début de mercato, le Suisse pourrait finalement prendre le chemin du Nord avec l’arrivée probable de Geoffrey Kondogbia à l’OM. Après Spierings et Guilavogui, Zakaria pourrait déjà devenir la troisième recrue Sang et Or de ce mercato estival.

Selon Mohamed Toubache-Ter, Franck Haise devrait également bientôt annoncer qu’il continue l’aventure à Lens.

Lens fonctionne avec le même réseau que celui de Spierings pr Denis Zakaria… Deuxio, le patron valide tout en premier lieu… quand je dis le patron, c’est évidemment le coach qui devrait annoncer d’ici peu rester à Lens malgré une convoitise très pressante d’un club de L1. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 24, 2023

Zakaria aurait pu être échangé contre Milik

Si la Juventus a finalement levé l’option d’achat de 7 millions d’euros pour Arkadiusz Milik. Les turinois ont pendant un moment cherché à trouver une autre solution pour s’attacher définitivement les services du Polonais.

L’une des solutions envisagées aurait été d’échanger Zakaria et Milik pour ne pas avoir à dépenser d’argent. Finalement, cette piste a rapidement été abandonnée.