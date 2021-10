Mercato concurrents OM : Leonardo (PSG) relance la guerre au Real Madrid pour Mbappé !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, LOSC, Rennes…) Alors que le mercato estival s’est soldé par le non-transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, le directeur sportif Leonardo n’apprécie pas que le club espagnol continue d’évoquer son avenir en Liga. Il réclame des sanctions !

Cet été, le PSG était tout proche de perdre Kylian Mbappé avec de grosses offres de la part du Real Madrid. Malgré de grosses sommes, le Paris Saint-Germain a préféré conserver l’international français afin de le faire jouer avec Lionel Messi et Neymar en attaque.

Ces dernières semaines, le Real Madrid continue d’évoquer l’arrivée du jeune attaquant formé à l’AS Monaco. Libre au mois de juin, il pourra s’engager dans un nouveau club dès le mois de janvier, ce qui ne rapporterait aucune indemnité au PSG.

A LIRE AUSSI : Vente : Après Newcastle, l’OM racheté par les Saoudiens ? Vézirian répond !

Interrogé au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé par le média italien Festival dello Sport, le directeur sportif Leonardo a confirmé qu’il souhaitait toujours lui proposer une prolongation de contrat mais prévient également le Real Madrid pour leurs sorties médiatiques.

« A Madrid, ils nient, mais je pense que le Real Madrid a fait un travail pour acheter Mbappé (en tant que joueur libre) depuis longtemps. Cela fait deux ans qu’ils parlent publiquement de Mbappé. Il y a un manque de respect du Real. Cela doit être sanctionné. Notre idée est de prolonger Kylian Mbappé. Rien n’a changé dans nos plans, continue-t-il. C’est un joyau, il est parfait pour le PSG. Nous avons Kylian, Messi, Neymar… Nous n’avons jamais planifié le futur sans Mbappé » Leonardo – Source : Festival dello Sport (09/10/21)

PSG director Leonardo to Festival dello Sport: « From Madrid they deny, but I think Real Madrid have been doing a job to buy Mbappé [as a free agent] for a long time. For two years they have been speaking publicly about Mbappé. This must be be punished”. 🚨 #PSG #RealMadrid pic.twitter.com/qM3zZizOm2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2021