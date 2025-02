Mercato concurrents OM : les derniers instants dingues des transferts du RC Lens…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le RC Lens, après avoir tenté en vain de recruter l’ailier turc Cengiz Ünder, a finalisé plusieurs transferts intéressants, dont celui du défenseur Nidal Celik en provenance du FK Sarajevo, tout en enregistrant des départs majeurs et en continuant à surveiller le marché.

Le RC Lens, toujours très actif lors de ce mercato hivernal, a envisagé un transfert ambitieux pour renforcer son attaque. Selon l’Equipe, le club artésien a en effet tenté de recruter Cengiz Ünder, l’ailier turc passé par l’OM. Cependant, cette piste s’est avérée trop complexe sur le plan financier. L’offre de prêt avec option d’achat pour l’ex-Marseillais a été rejetée par Fenerbahçe, le club turc exigeant des conditions que le RC Lens n’a pas pu satisfaire, notamment en raison du salaire trop élevé d’Ünder.

Lens voulait Under, et a récupéré Celik en défense !

Malgré l’abandon de cette piste, Lens n’a pas tardé à conclure plusieurs paris intéressants. Après avoir vendu plusieurs de ses meilleurs éléments cet hiver, tels que l’ex-capitaine Brice Samba (14M€ à Rennes) et le défenseur Kevin Danso (prêt avec option d’achat à 25M€ pour Tottenham), les Sang et Or ont misé sur de jeunes talents. Le club a signé des joueurs comme Goduine Koyalipou (attaquant, 24 ans, 2M€, CSKA Sofia), le gardien Mathew Ryan (32 ans, 800 000€, AS Rome) et le défenseur Juma Bah (18 ans, prêt de Manchester City). En outre, Nidal Celik, un défenseur central bosnien de 18 ans, a rejoint le club en provenance du FK Sarajevo pour un contrat jusqu’en 2029.

L’officialisation de ces transferts dans les derniers instants du mercato montre que le RC Lens s’est concentré sur l’avenir, en intégrant des joueurs prometteurs à des prix raisonnables. Un départ semble également imminent, celui de David Pereira Da Costa vers Portland en MLS pour environ 7M€, bien que le marché américain soit encore ouvert. Quant à Nampalys Mendy, il reste pour l’instant au club.