Mercato concurrents OM : Les deux dossiers chauds du LOSC !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…). Le président du LOSC, Olivier Létang s’est exprimé sur RMC ce mercredi. Il a évoqué le mercato estival à venir et deux dossiers chauds, son coach Paulo Fonseca et sa pépite en défense Leny Yoro.

Alors que Paulo Fonseca sera libre à la fin de la saison, Olivier Létang ne veut pas encore parler de la saison prochaine avec son coach. « Avec Paulo, on se parle tous les jours, on a déjà parlé de ça. On s’est dit les choses. Il y a quelques semaines, j’avais évoqué l’avenir dans un entretien en disant que c’est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. On prépare la saison prochaine mais on ne veut pas en parler, pas encore. Je ne veux pas parler des cas individuels. On s’est fixé des objectifs, restons concentrés là-dessus. »

L’avenir de Fonseca et Yoro ? Le classement du LOSC peut tout changer !

Le très convoité défenseur central de 18 ans Leny Yoro, annoncé au PSG ou au Real Madrid, le président du LOSC estime que si son club se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions cela pourrait changer la donne. « Les joueurs de foot ne sont pas des morceaux de bois, ce sont des hommes et on discute avec eux. On a des objectifs. Hier on a parlé un long moment avec Leny, il ne pense qu’à bien finir cette saison et est concentré sur une seule chose : finir le plus haut possible avec le club. Si on joue ou non la Ligue des champions la saison prochaine, ce n’est pas pareil, mais je ne veux pas parler plus de ça. »

Selon Marca, le Real Madrid veut vite valider le transfert de Leny Yoro. Alors que l’autre dossier concerne aussi Franco Mastantuono, un milieu argentin de River Plate âgé de 16 ans, celui menant au défenseur lillois est le plus avancé. Son agent, Jorge Mendes veut vite négocier avec le LOSC, voici ce qu’affirme le média espagnol: « le défenseur central ne renouvelle pas son contrat avec Lille, dont les dirigeants savent que tôt ou tard ils devront demander un vrai prix et non les 100 millions d’euros qu’ils avaient demandés lors des premiers contacts ».

Le Real Madrid pourrait bien chiper Leny Yoro au PSG ! En effet les Madrilènes devraient s’activer pour recruter le jeune talent lillois. C’est donc une mauvaise nouvelle pour Paris car, en plus, Yoro donnerait sa préférence au Real.

Le Real Madrid compte bien utiliser cet avantage pour ne pas surpayer la pépite lilloise. En effet, même si le Paris Saint-Germain, Chelsea ou encore le Bayern Munich sont intéressés, le Real compte sur la préférence que Yoro leur donne pour ne pas avoir à dépenser une somme faramineuse. Leur stratégie : fixer leur prix en mettant la pression au LOSC car en cas de refus, leur défenseur pourrait partir libre l’été prochain.

Pour le moment, le prix fixé par Lille pour leur joueur est de 60 millions.

