Mercato : « L’OM a flingué ma carrière ! »

Sur les ondes de RMC Sport, Fabrice Fiorèse est revenu sur son parcours compliqué à l’Olympique de Marseille après avoir été transféré du Paris Saint-Germain.

Invité dans l’émission Rothen S’enflamme, Fabrice Fiorèse a évoqué son arrivée à l’OM: « Pourquoi Marseille ? Pour la faire courte, j’étais en relation avec l’un de mes meilleurs amis, qui était Frédéric Déhu, comme tout le monde le savait déjà. Lui venait justement de signer à l’OM. (…) Et quand il y avait eu l’histoire avec Vahid (Halilhodzic), j’avais eu Fred au téléphone. Je lui ai dit que je n’aurais pas dû refuser le capitanat et je lui ai raconté l’histoire. Et puis on en est resté là. Fred a dit à José (Anigo) : ‘Je crois que c’est le bordel à Paris et qu’ils sont en train de pousser Fio vers la sortie’. »

« Ça devenait invivable. Même au Vélodrome on me sifflait »

📻 Fabrice Fiorèse était avec nous hier dans l’émission et il était en très grande forme 🎧 Son départ du PSG, une imitation de coach Vahid, son arrivé à l’OM, le tacle d’Armand… Le podcast est dispo ► https://t.co/7R2pBdfSeN pic.twitter.com/jxUVLLKi87 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 27, 2024

« Quelques mois avant de signer à Marseille, quand j’étais à Paris, j’avais marqué à la dernière minute contre l’OM (1-0, le 30 novembre 2003) un soir où, sincèrement, on aurait dû en prendre cinq, a affirmé Fiorèse. Ensuite, j’ai mis plus de deux mois avant de marquer mon premier but sous mes nouvelles couleurs (à l’OM), j’avais pris aussi le numéro 11 de Drogba… Tout ça a fait que c’était invivable. L’OM a flingué ma carrière mais je suis aussi responsable de mon choix », a-t-il ajouté avant de démentir « une préméditation » dans son départ où l’ex-Lorientais n’a « pas pris un euro de plus » : « J’aurais dû prendre un euro de plus. Je le dis parce que, vu comment ils m’ont accepté et comment ils m’ont intégré… Franchement, j’aurais dû prendre tout ce que j’aurais dû prendre. À Marseille, ils m’ont jeté dans la gueule du loup. (…) Je ne pouvais plus jouer qu’à l’extérieur parce que je déstabilisais et parce que même au Vélodrome, on me sifflait. »

