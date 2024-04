Mercato concurrent OM : Rothen lâche une « petite bombe » sur le PSG

L’OM s’est incliné face au PSG dimanche soir au stade Vélodrome. Sur les ondes de RMC, l’ancien joueur de Monaco et du Paris Saint Germain a révélé ce qui se trame dans les coulisses du club francilien depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé.

L’ancien joueur du Paris Saint Germain, Jérôme Rothen, a fait des révélations fracassantes sur les luttes de pouvoir au sein du club de la Capitale. A en croire le consultant de RMC Sport, il y aurait un coup monté contre Luis Campos pour l’évincer de son poste de directeur sportif. Le principal responsable de cette machination serait Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019

« Comme par hasard, Kylian Mbappé a annoncé son départ et il y a des petits articles ou des petites fuites à droite et à gauche qui sortent pour couper la tête de Luis Campos. », explique l’ancien joueur du PSG dans son émission, Rothen s’enflamme, sur RMC avant de poursuivre :

« Tout se passe bien, mais il y a un homme dans le club, ou du moins qui était dans le club et qui reste dans l’entourage, qui surgit : Antero Henrique. Antero Henrique qui veut faire virer Luis Campos, qui fait des pieds et des mains. On connaît sa relation proche du président (Al-Khelaïfi), sa relation proche de l’émir au Qatar. Il fait des pieds et mains, il fait tout pour couper la tête de Luis Campos », révèle Jérôme Rothen.

