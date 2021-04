Mercato concurrents OM : Lille a trouvé un jeune buteur à zéro euro ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Le LOSC aimerait s’offrir le jeune attaquant Fashion Sakala…

En tête du championnat de Ligue 1, tout va bien pour le LOSC sur le plan sportif. L’effectif du LOSC est entraîné par Christophe Galtier dont la situation contractuelle inquiète en interne. Alors qu’il est annoncé sur le départ, notamment en direction de Lyon, Galtier serait la priorité numéro une du président Olivier Létang. Mais le président du LOSC travaille aussi sur le mercato et un jeune attaquant aurait été remarqué du côté de la Belgique.

Lille vise Fashion Sakala ?

Selon MSN, le LOSC surveillerait de près le profil de Fashion Sakala. Le jeune buteur zambien s’est fait remarqué avec Ostende dans le championnat belge. Ce dernier a marqué 13 buts et délivré 3 passes décisives en 28 matchs de Jupiler Pro League cette saison. Le joueur de 24 ans a un gros avantage il sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Une situation qui attise les convoitises, l’international zambien aurait plusieurs courtisans dont les Glasgow Rangers et le LOSC. Lille pourrait donc renforcer son attaque à moindres frais…

#Mercato Fashion Sakala : Le Zambien dans le viseur de Lille Auteur d’une belle prestation cette saison en Jupiler Pro League avec le KV Ostende, l’attaquant international zambien serait pisté par LOSC !https://t.co/4uKzYln2bM pic.twitter.com/2lV3YJkHbO — Africa 🔝 Sports (@ATS_fr) April 20, 2021

Olivier Létang avait annoncé la couleur concernant le mercato lors de sa prise de fonction en décembre dernier.

pas du tout dans une situation avec la volonté ou le besoin de vendre un joueur

« On a une diminution de la dette, une injection de capitaux propres à partir du mois de janvier. Notre position est d’avoir la meilleure équipe possible et de ne pas être obligé de vendre de joueur. Le challenge est sportif avant tout. On est aujourd’hui pas du tout dans une situation avec la volonté ou le besoin de vendre un joueur. On a aujourd’hui 55 joueurs professionnels sous contrat, pour moi c’est trop. Les joueurs ne sont pas un morceau de verre, c’est de l’humain . Il y a beaucoup de choses qu’il faut faire. Il est trop tôt pour en parler, j’ai beaucoup de demandes d’interview, je viens juste d’arriver, je veux appréhender tous les sujets et les dossiers et j’en parlerai un peu plus tard. » Olivier Letang – source : Conférence de presse (21/12/2020)