Mercato concurrents OM : Lille doublé par un cador espagnol pour ce gardien ?

À la recherche d’un gardien de but après le départ de Mike Maignan du côté de l’AC Milan, Lille aurait jeté son dévolu sur Robin Olsen. Mais le portier de la Roma serait également suivi par l’Atlético Madrid.

Ce n’est pas une surprise. Lille est à la recherche d’un gardien de but depuis le départ de Mike Maignan du côté de l’AC Milan à l’issue de la saison. Après avoir nommé Jocelyn Gourvennec pour prendre la succession de Christophe Galtier, Lille s’intéresserait de près au profil de Robin Olsen pour devenir son gardien la saison prochaine. Le club nordiste aurait même formulé une offre à la Roma pour s’attacher les services du portier suédois.

À en croire les informations révélées par Nicolò Schira, les champions de France ne seraient pas les seuls dans le dossier menant à Robin Olsen. En effet, les Dogues doivent également faire face à la concurrence de l’Atlético Madrid.

Comme le révèle le journaliste italien, les Colchoneros auraient pris des renseignements sur le gardien suédois. Après le départ de Pau López du côté de l’OM, la Roma va vraisemblablement se séparer d’un nouveau gardien avec le départ de Robin Olsen. Avec le recrutement de Rui Patricio, José Mourinho lui avait fait savoir qu’il n’entrait pas dans ses plans la saison prochaine.

#AtleticoMadrid are working to sign a Jan Oblak’s backup: #Colchoneros have asked info for Robin #Olsen, who will leave #ASRoma this summer. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2021