Mercato concurrents OM: Lille s’intéresse à un jeune talent belge ?

Le LOSC va devoir se reconstruire. Christophe Galtier a quitté le club et Olivier Letang a décidé de relancer Jocelyn Gourvennec… Le club doit faire face à de gros déficit mais doit aussi disposer d’un effectif pour disputer la Ligue des Champions. Le LOSC pourrait miser sur un jeune élément d’Hambourg. En effet, Lille serait intéressé par Amadou Anana selon Foot Mercato. Le milieu de terrain sort d’une belle saison en Bundesliga 2, il est notamment le capitaine de la sélection belge U21…

Le milieu de terrain de 19 ans serait très intéressé à l’idée de rejoindre le LOSC. Son club réclame entre 5 et 7 millions d’euros afin de le lâcher.

Lens serait aussi sur le coup…

🚨Info: Comme évoqué en mai, en plus de #Lens, un autre club de Ligue 1 est très intéressé par Amadou Onana 🇧🇪 . Il s’agit de #Lille qui a entamé des discussions avec l’entourage du joueur et Hambourg. Le HSV réclame une somme comprise entre 5 et 7 M€. https://t.co/2R9eAZRGEA pic.twitter.com/3TwgJqMC3T

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 22, 2021