Mercato concurrents OM: Lille tient le remplaçant de Soumaré, un Barcelonais vers la L1 et une star prête à snober Paris

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des infos mercato des concurrents de l’OM du jour !

Mercato concurrents OM: Le remplaçant de Soumaré déjà tout trouvé par le LOSC ?

Annoncé sur le départ depuis de longs mois, Boubakary Soumaré devrait quitter Lille cet été. Il ne sera pas simple de lui trouver un remplaçant mais les dirigeants lillois pourraient se tourner vers une solution maison.

Lille a réussi l’exploit de finir champion de France cette saison mais les nordistes risquent de perdre du monde lors de ce mercato estival. En effet, le LOSC devrait se séparer de Boubakary Soumaré cet été et le remplacer ne sera pas chose simple. Cependant, les dirigeants nordistes auraient une petite idée derrière la tête. En effet, un joueur prêté cette saison pourrait prendre la place de sentinelle pour le prochain exercice.

Cheikh Niasse titulaire après son retour de prêt ?

Lille avait, en janvier dernier, prêté le jeune Cheikh Niasse en Grèce du côte du Panathinaïkos. Celui-ci a réalisé un très bon exercice en disputant 15 matchs rien que sur la seconde partie de saison, preuve de la satisfaction que le joueur a donné aux dirigeants grecs. Il était titulaire lors de quasiment chacune des ces rencontres. D’après le site Le Petit Lillois, le milieu sénégalais pourrait donc avoir du temps de jeu à Lille et pourquoi prendre le rôle de titulaire au poste de numéro 6.

MERCATO CONCURRENTS OM: ÇA SE CONFIRME POUR NICE !

Prêté depuis cet hiver à l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo devrait rester sur la Côte d’Azur pour la saison prochaine. Les Aiglons devraient recruter le jeune défenseur central pour 8,5 millions d’euros.

Cette saison, la Ligue 1 risque d’être plus relevée que jamais. Avec des équipes comme Paris, Monaco, Lyon ou Lille qui sont toujours compétitives ainsi que des clubs comme Rennes ou Nice qui peuvent jouer les trouble-fêtes, le championnat risque d’être très intéressant. Les Niçois, justement, devrait récupérer un jeune joueur du FC Barcelone.

TODIBO DÉFINITIVEMENT NIÇOIS ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone et l’OGC Nice devraient rapidement parvenir à un accord pour le transfert de Jean-Clair Todibo. Déjà prêté chez les Aiglons depuis début le dernier mercato hivernal, le jeune défenseur central français devrait être acheté pour 8,5 millions d’euros. Cela pourrait être un bon coup pour les Niçois qui verraient l’un des plus grands espoirs du poste rejoindre leurs rangs. Quant à William Saliba, autre défenseur prêté à l’OGC Nice cet été, il ne devrait pas revenir à Nice. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli seraient très intéressé par le profil du joueur.

Mercato concurrents OM: Une grande star de l’Equipe de France prête à snober Paris ?

Paris Saint-Germain s’active sur ce marché des transferts et tente de recruter les plus grandes stars. Si Wijnaldum et Donnarumma ont accepté de porter les couleurs parisiennes, une star française aurait une préférence pour un autre club.

Le Paris Saint-Germain est, comme lors de tous les mercatos, très actif sur le marché des transferts. En seulement quelques jours, le PSG a déjà officialisé la venue de Georgino Wijnaldum et devrait également pouvoir compter dans ses rangs Gianluigi Donnarumma la saison prochaine. Seulement, une star convoitée par le club de la Capitale aurait une autre écurie en ligne de mire.

Paul Pogba préfère le Real Madrid au PSG ?

Depuis plusieurs jours, le nom de Paul Pogba est associé au club parisien. Leonardo compterait sur son bon ami Mino Raiola pour envoyer le milieu de terrain français au PSG. Pourtant, « la Pioche » souhaiterait jouer sous les couleurs du Real Madrid. En effet, Pogba arrivera en fin de contrat dans un an avec Manchester United et se verrait bien jouer pour les Madrilènes, malgré le départ de Zinédine Zidane. Son nom est très régulièrement associé au vice-champion d’Espagne 2020-2021 mais Madrid ne se serait pas encore manifesté dans ce dossier lors de ce mercato.